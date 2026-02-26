Türkspor ist bei Buch zu Gast, Blaubeuren empfängt Kressbronn

– Foto: Fabian Enzensperger

Nachdem am vergangenen Wochenende nur ein Spiel in der Landesliga, Staffel 4, stattfand, greifen nun alle Mannschaften nach der Winterpause ins Geschehen ein. Die SSG Ulm 99 will gegen Schlusslicht FV Bad Schussenried den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während der TSV Neu-Ulm dem drittplatzierten SV Reinstetten erneut ein Bein stellen möchte. Der FC Blaubeuren hat gegen den SV Kressbronn die Chance, etwas näher an SpitzenreiterTürkspor Neu-Ulm heranzurücken, der selbst beim TSV 1889 Buch bestehen muss. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Duelle an.

Der FC Srbija Ulm steht mit 23 Punkten auf Platz 11 in der Tabelle, Laupheim mit 30 Punkten in unmittelbarer Nähe zur Spitzengruppe (Rang vier). Für Srbija geht es nach der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende um Stabilität, für Olympia um Ambitionen. Laupheim darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn es oben dranbleiben will. Das Hinspiel gewann Laupheim mit 2:0. ---



Der TSV Neu-Ulm steht mit 23 Punkten auf Platz zehn, der SV Reinstetten mit 30 Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Reinstetten bringt die Konstanz einer Spitzenmannschaft mit, Neu-Ulm die Erinnerung an ein starkes Hinspiel. Für die Gäste geht es darum, weiter oben dran zu bleiben nachdem das Spiel am vergangenen Wochenende aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse (Funken) abgebrochen wurden. Für die Gastgeber ist es die Chance wieder nach oben zu klettern.

Der Tabellenführer reist mit 42 Punkten an und ist seit 13 Spielen ungeschlagen. Der TSV 1889 Buch steht mit 23 Punkten auf Platz neun und möchte für eine Überraschung sorgen. Türkspor hingegen will den Vorsprung verteidigen und die Serie ausbauen. Das Hinspiel gewann Türkspor nur knapp mit 1:0.

Der SV Mietingen steht mit 22 Punkten knapp hinter dem SC Staig, der mit 24 Punkten im auf Rang acht rangiert. Staig reist mit dem Selbstbewusstsein des jüngsten 2:1-Erfolgs in Ulm an. Mietingen braucht Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen. Das Hinspiel endete 2:2.

Die SSG Ulm 99 steht mit 30 Punkten stabil in der erweiterten Spitzengruppe, weiß aber, dass jeder Ausrutscher teuer werden kann. Gegen den Tabellenletzten FV Bad Schussenried, der mit acht Punkten tief im Abstiegskampf steckt, ist die Rollenverteilung klar. Die Ulmer wollen früh Klarheit schaffen – die Gäste dagegen möglichst lange im Spiel bleiben. Im Hinspiel gewann die SSG Ulm 99 mit 2:0 in Bad Schussenried.

Der FC Blaubeuren steht mit 31 Punkten auf Rang zwei und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Fehltritt leisten. Der SV Kressbronn geht mit einem mit dem neuen Trainer Reinhard Bergmann in die Rückrunde und kämpft als Vorletzter mit acht Punkten ums sportliche Überleben. Für Blaubeuren zählt nur der Dreier um den Relegationsplatz zu halten. Im Hinspiel endete die Partie mit 2:2.

Biberach steht mit 19 Punkten über dem Strich, aber ohne Sicherheitsabstand. Schon seit vier Spielen wartet der FV auf den nächsten Dreier. Weiler rangiert mit 30 Punkten auf Platz sechs und schielt nach oben. Die Gäste bringen Stabilität mit, die Gastgeber den Druck nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen. Das Hinspiel gewann Weiler mit 1:0.





