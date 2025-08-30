Türkspor Eppingen (rot) will am Samstag in Kirchardt endlich etwas Zählbares einsammeln. – Foto: Adnan Altinkaya

Türkspor hofft auf die Trendwende Landesliga Rhein-Neckar +++ Das Sinsheimer Duell bei Kirchardt soll den schwachen Saisonstart vergessen machen Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar Türkspor Ep. Mehmet Öztürk

Das Zwischenziel wurde bislang meilenweit entfernt. "Wir wollten so wenig Schaden aus der personell schwierigen Anfangsphase der Saison erleiden, nun ist daraus aber der maximale Schaden entstanden", sagt Mehmet Öztürk. Türkspor Eppingens Trainer blickt auf null Punkte und ein Torverhältnis von 3:17 zurück.

Die Aufstiegseuphorie des amtierenden Sinsheimer Kreisliga-Meister ist verflogen, der harte Landesliga-Alltag hat für Ernüchterung gesorgt. "Eigentlich starten wir jetzt erst so richtig mit der Vorbereitung", sagt Öztürk und meint die nach und nach zurückkehrenden Urlauber, die jetzt so schnell es geht ihre Fitness zurückerlangen müssen. Einer zeigte bereits, wie es gehen kann. "Hakan kam samstagabends aus dem Urlaub und war sonntags der beste Mann von uns, was eigentlich schon alles sagt und kein gutes Zeichen ist", so Öztürk über seinen Co-Trainer Hakan Aslantas, der am Dienstag seinen 40. Geburtstag feierte.

Das angesprochene Spiel, eine 1:6-Pleite gegen den FV Brühl, legte erneut schonungslos die zahlreichen Defizite offen. Der Coach fasst zusammen: "In der ersten halben Stunde haben wir es sehr ordentlich und taktisch diszipliniert gelöst und haten neben einem Pfostentreffer ein, zwei weitere vielversprechende Aktionen nach vorne. Aber je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir vernachlässigt und zu viele Räume zugelassen." Unter der Woche konnte das Schlusslicht seine Wunden lecken, da die für Mittwoch angesetzte Partie gegen die SpVgg 06 Ketsch um eine Woche nach hinten verschoben wurde. Somit galt die komplette Trainingswoche der Vorbereitung auf das Sinsheimer Duell bei der SG Kirchardt. "Deren Punkteanzahl hätten wir natürlich gerne", ist Öztürk beeindruckt vom starken Start der Kirchardter. Er stellt seine Schützlinge auf die nächste harte Bewährungsprobe ein, die auf Naturrasen sicher noch ein bisschen anspruchsvoller für die an Kunstrasen gewöhnten Eppinger wird.