Türkspor Hausham lässt Spielbetrieb auch 2026/27 ruhen

SF Fischbachau - Türkspor Hausham Fußball A-Klasse 4 – Foto: Christian Scholle

Der Verein hat zu wenige Zusagen für einen kompletten Kader. Die Haushamer müssen nach dem Rückzug aus dem Spielbetrieb im Herbst in der C-Klasse neu anfangen.

Fünf Jahre lang war Türkspor Hausham ein fester Bestandteil der A-Klasse. Nun droht der Zusammenbruch. Nach einigen schmerzhaften Abgängen im Sommer vergangenen Jahres folgten 107 Gegentreffer in neun Partien. Daraufhin stellten die Verantwortlichen von Türkspor Hausham bereits im Herbst den Spielbetrieb ein (wir berichteten). Wie geht es in der anstehenden Saison weiter?

Ein wesentlicher Grund für den Personalmangel bei Türkspor ist die fehlende Jugendarbeit. Als einziger Verein im ganzen Landkreis bilden die Haushammer keine Nachwuchskicker aus. Türkspor musste in den vergangenen Jahren mit auswärtigen Spielern aufstellen – eine Taktik, die nun zum Verhängnis wurde. Da der Kader für die neue Saison abermals zu dünn ist, entschied man sich, den Spielbetrieb in der Saison 26/27 ruhen zu lassen.