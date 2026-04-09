 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

"Türkspor hat zu viel Qualität": Expertentipp mit Nikola Trkulja

Die Tipps sind von Nikola Trkulja, Spieler beim TSV Neu-Ulm in der Landesliga, Staffel 4.

von Nicolas Bläse · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Goalpromo.de / FuPa-Grafik
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Die Tipps sind von Nikola Trkulja, Spieler beim TSV Neu-Ulm in der Landesliga, Staffel 4.

Sa., 11.04.2026, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
17:00

Nikola Trkulja: Riedlingen kämpft gegen den Abstieg und braucht dringend Punkte.

Mein Tipp: 1:1

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Sa., 11.04.2026, 13:30 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
13:30

Nikola Trkulja: Beide Mannschaften stecken in einer kleinen Formkrise.

Mein Tipp 1:1

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
15:00

Nikola Trkulja: Türkspor hat zu viel Qualität und wird sich trotz Auswärtsspiel klar durchsetzen.

Mein Tipp 0:3

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Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
15:30live

Nikola Trkulja: Zu Hause auf gutem Platz sind wir schwer zu schlagen.

Mein Tipp 3:0

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
15:00live

Nikola Trkulja: Buch ist vor allem zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner und zudem äußerst heimstark.

Mein Tipp 3:0

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So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
14:00

Nikola Trkulja: Auf schwer bespielbarem Platz treffen zwei anfällige Teams aufeinander.

Mein Tipp: 2:4

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
15:00

Nikola Trkulja: Kressbronn spielt eine starke Rückrunde und wird sich belohnen.

Mein Tipp: 1:1

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Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
15:30live

Nikola Trkulja: Heimenkirch hat eine englische Woche und trifft auswärts auf einen starken Gegner, das wird schwer.

Mein Tipp 2:0