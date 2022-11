Türkspor Hammer: Ex Präsi wieder da und........

Metin Yilmaz kehrt mit einer faustdicken Überraschung in sein Amt zurück

Eigentlich wollte er in den nächsten Jahren ohne seinen geliebten Fußball auskommen, sich mehr um die Familie kümmern. Er war es, der die Charlottenburger (bis Ende 2017 unter dem Namen Hellas Norwest) in mühevoller Vorsitzenden Arbeit von der Kreis- bis in die Berlinliga führte. Seit acht Jahren sind sie dort nicht mehr wegzudenken. Im Mai dann die faustdicke Überaschung. Yilmaz tritt ab, und lässt Osman Tas sein Erbe weiterführen. Ohne wenn und aber. Das ist ein halbes Jahr her. Und nun der Hammer: Aus gesundheitlichen Gründen hört der Neue auf, und bittet den Ex Präsi zur Rückkehr. Rolle rückwärts Herr Yilmaz ?