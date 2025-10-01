Türkspor gewinnt Derby, Bad Schussenried mit Heimsieg

Der Nachholspieltag in der Landesliga Staffel 4 hatte einige Tore zu bieten: Im Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm setzte sich der Favorit eindrucksvoll durch, während der FV Bad Schussenried im Kellerduell gegen den TSV Heimenkirch wichtige Punkte sammelte.



Das Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm hielt, was es versprach. Nach dem Führungstreffer durch Baris Durmus in der 39. Minute glich Benjamin Klingen noch vor der Pause per Foulelfmeter in der 45.+1 Minute aus. Doch in der zweiten Halbzeit dominierte Türkspor das Geschehen: Ediz Demirkiran brachte die Gäste in der 56. Minute wieder nach vorne, ehe Andrew Owusu mit seinen Treffern in der 80. und 90.+3 Minute den klaren 4:1-Endstand herstellte. Während Türkspor mit 19 Punkten auf Rang zwei dicht hinter Spitzenreiter FV Olympia Laupheim bleibt, bleibt Aufsteiger TSV Neu-Ulm nach der vierten Saisonniederlage auf Platz sechs.

Auch im Duell im Tabellenkeller wurde den Zuschauern einiges geboten. Nico Junker eröffnete die Partie früh mit dem 1:0 in der 7. Minute, doch Christian Eberle glich nur vier Minuten später zum 1:1 aus. Felix Bonelli avancierte danach zum Mann des Abends: Mit einem Doppelpack in der 50. und 65. Minute stellte er die Weichen für den Bad Schussenrieder Sieg, auch wenn er zuvor in der 33. Minute einen Foulelfmeter vergab. Alexander Hartl verkürzte in der 82. Minute noch einmal für Heimenkirch, doch am Ende blieb es beim 3:2. Mit dem zweiten Saisonsieg verbessert sich Aufsteiger Bad Schussenried auf Rang 14, während der TSV Heimenkirch mit nur vier Punkten aus sieben Spielen den vorletzten Platz belegt.



