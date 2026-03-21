Türkspor gewinnt 2:1, Mietingen gelingt Befreiungsschlag

Dominik Ludwig (Nr. 11) erzielte das 1:0 für Laupheim. – Foto: Otto Marx

Der SV Kressbronn bezwang den TSV Neu-Ulm und sammelte wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Türkspor Neu-Ulm spät gegen den TSV Heimenkirch gewann. Der SV Mietingen setzte sich im Derby beim FV Olympia Laupheim durch, und im Spitzenspiel zwischen dem SV Reinstetten und der SSG Ulm 99 gab es ein spätes Unentschieden. Auch im Duell zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem TSV 1889 Buch gab es eine Punkteteilung.

Türkspor Neu-Ulm konnte die Tabellenführung erneut ausbauen, benötigte dafür aber eine späte Wende. Simon Weber brachte den TSV Heimenkirch in der 53. Minute in Führung, nachdem Martin Kolb bereits in der 43. Minute mit Rot vom Platz gestellt worden war. Deniz Erten glich in der 82. Minute aus, ehe Nikola Stojnovic in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. In der Nachspielzeit sah Yavuz Tuna die Gelb-Rote Karte. Türkspor ist nun mit 49 Punkten an der Spitze, Heimenkirch bleibt mit 18 Punkten auf Rang 15. ---



Im Verfolgerduell blieb es blieb es bis in die Schlussphase spannend. Dominik Martin brachte den SV Reinstetten in der 34. Minute in Führung, Philipp Kolb erhöhte in der 63. Minute und sorgte für eine komfortable Führung. Björn Haußer verkürzte dann in der 83. Minute, ehe Philipp Strobel in der 90.+2 Minute per Foulelfmeter noch den späten Ausgleich erzielte. Die SSG Ulm 99 hält mit 36 Punkten Rang drei, Reinstetten ist zwei Punkte dahinter nun auf Platz fünf.

---



Der SV Mietingen gelang ein wichtiger Auswärtssieg in einem umkämpften Derby. Dominik Ludwig traf in der 22. Minute mit einem sehenwerten Treffer aus ungefähr 20 Metern zur Führung für Laupheim, Christian Glaser (31.) und Robin Ertle (41.) drehten die Partie jedoch noch vor der Pause. Philip Jelica glich in der 60. Minute aus, doch Philipp Auer sorgte in der 79. Minute in Überzahl für die Entscheidung. Marko Kopanidis sah zuvor in der 72. Minute die Rote Karte. Mietingen verbessert sich mit nun 25 Punkten auf Platz 12, Laupheim belegt mit 31 Punkten Rang acht und wartet nun schon seit neun Spielen auf den nächsten Sieg.

---



Im Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Fabian Zeh brachte den TSV 1889 Buch in der 78. Minute in Führung. Julian Kahl gelang in der 88. Minute der späte Ausgleich für den FV Rot-Weiß Weiler. Weiler steht mit 37 Punkten weiter auf Platz 2, während Buch mit 33 Punkten auf Rang sechs abrutscht.

---



Der SV Kressbronn feierte einen wichtigen Heimsieg und verschaffte sich im Tabellenkeller etwas Luft. Benjamin Klingen brachte den TSV Neu-Ulm in der 21. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Liam Gierer in der 52. Minute ebenfalls per Foulelfmeter ausglich. In der Schlussphase entschied Marko Föger die Partie mit seinem Treffer in der 89. Minute. Kressbronn verbessert sich auf 16 Punkte und bleibt auf Platz 16, während der TSV Neu-Ulm mit 30 Punkten auf Rang 9 steht.

---



Der FC Blaubeuren setzte sich im Derby durch und konnte den ersten Sieg in diesem Jahr feiern. Nermin Velagic erzielte in der 43. Minute die Führung, Filip Lijesnic erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Blaubeuren steht mit 35 Punkten auf Platz 4, während der FC Srbija Ulm mit 26 Punkten auf Rang 11 verbleibt.

---

Morgen, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Der FV Bad Schussenried steht mit 9 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und verlor zuletzt mit 0:1 beim TSV Riedlingen. Der FC Wangen belegt mit 31 Punkten Rang 7 und hatte am vergangenen Spieltag spielfrei. Für Schussenried geht es im Heimspiel um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann der FC Wangen mit 6:2.

---

Morgen, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV Riedlingen Riedlingen 15:00 live PUSH



Der SC Staig steht mit 27 Punkten auf Platz 10 und unterlag zuletzt mit 1:3 beim TSV Heimenkirch. Der TSV Riedlingen gewann sein Heimspiel gegen den FV Bad Schussenried mit 1:0 und steht mit 23 Punkten auf Rang 12. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen. Das Hinspiel gewann der SC Staig mit 1:0.

---





