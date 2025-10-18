Türkspor gewinnt 2:0 gegen Reinstetten, Mietingen mit 4:2-Sieg

Türkspor Neu-Ulm setzte sich gegen den SV Reinstetten durch und bleibt dem Tabellenführer FV Olympia Laupheim dicht auf den Fersen. Der SV Mietingen feierte gegen den TSV Neu-Ulm ein spektakuläres 4:2, profitierte dabei aber von gleich drei Platzverweisen gegen den Aufsteiger. In Wangen traf Justin Schumacher in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Sieg gegen den SV Kressbronn, während sich Riedlingen und Blaubeuren in einem torlosen, die Punkte teilten.

Das Ulmer Stadtduell verspricht Spannung pur. Die SSG Ulm 99 hat nach dem Remis in Kressbronn Punkte liegen lassen, während der FC Srbija Ulm zuletzt konstant punktete. Beide Teams trennen nur einen Zähler – ein Sieg wäre für beide ein Big Point im Kampf um die Topplätze. Viel Kampfgeist und Emotionen dürften dieses Derby prägen.

Lange taten sich die Hausherren schwer, ehe Nikola Stojnovic in der 82. Minute den Bann brach und Türkspor Neu-Ulm auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor Schluss erhöhte Mustafa Onur Cumur in der 89. Minute auf 2:0 und besiegelte den Heimerfolg. Mit dem Sieg rückt Türkspor bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Laupheim heran und festigt Platz zwei. Der SV Reinstetten bleibt trotz der Niederlage auf Platz vier, verliert aber etwas an Boden im Kampf um die Topplätze.



In einer turbulenten Partie setzte sich der SV Mietingen gegen die Gäste aus Neu-Ulm durch. Christian Glaser (29., 83.) und Philipp Auer (43., 84.) trafen jeweils doppelt für die Gastgeber, während Alexander Nikiforov (31.) und Alan Broll (51.) für den Aufsteiger ausglichen. Der TSV Neu-Ulm dezimierte sich allerdings selbst: Tim Schneider (45.) und Nikola Trkulja (87.) sahen die Rote Karte, Marco Kurz (88.) musste mit Gelb-Rot vom Feld. Mietingen rückt mit dem Sieg auf Platz drei vor, während Neu-Ulm auf Rang elf zurückfällt und sich nach unten orientieren muss.

Der Aufsteiger SC Staig steht vor einer echten Bewährungsprobe: Gegen den souveränen Tabellenführer FV Olympia Laupheim will die Mannschaft dem Favoriten Paroli bieten. Laupheim ist seit vier Spielen ungeschlagen und reist mit breiter Brust an. Staig hat zu Hause jedoch schon mehrfach überrascht und könnte dem Spitzenreiter das Leben schwer machen.

Für den FV Bad Schussenried zählt nach zwei Niederlagen in Folge nur ein Sieg. Die Gastgeber stehen mit acht Punkten tief im Tabellenkeller und müssen dringend punkten. Rot-Weiß Weiler, derzeit Siebter, will dagegen seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen und den Anschlus nach oben halten. Ein Duell, das für beide Vereine richtungsweisend ist.

Justin Schumacher sorgte in der 90.+1 Minute für einen späten Wangener Sieg. Zuvor hatte Tom Meßmer in der 51. Minute die Gäste aus Kressbronn in Führung gebracht, ehe Tim Bucher in der 77. Minute den Ausgleich erzielte. Für den SV Kressbronn, der nach dem jüngsten Aufwärtstrend erneut leer ausging, wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner – mit nur fünf Punkten bleibt der Aufsteiger Letzter. Der FC Wangen hingegen kletterte mit nun 17 Punkten auf Rang sechs und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Ein torloses, aber intensives Duell lieferten sich der TSV Riedlingen und der FC Blaubeuren. Der TSV Riedlingen hatte in der 36. Minute die Chance durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, doch Gästetorwart Dominik Gavric hielt überragend. Riedlingen bleibt mit dieser Punkteteilung im Tabellenkeller auf Platz 13, Blaubeuren verpasste den Sprung in die obere Tabellenhälfte und belegt mit 15 Punkten Rang 10.

Im Duell zweier gefährdeter Teams steht viel auf dem Spiel. Der TSV Heimenkirch hat nach neun Spielen erst zwei Siege auf dem Konto, während der FV Biberach zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen die SSG Ulm 99 aufhorchen ließ. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Es dürfte ein kampfbetontes und intensives Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.






