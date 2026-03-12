Türkspor: "Es benötigt eine sehr konzentrierte und gute Leistung"

– Foto: Thomas Nast

Die Gäste aus Oberachern reisen als Tabellensechster nach Neckarsulm. Nach 21 Spielen stehen zehn Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Mit 35 Punkten und einer Tordifferenz von -7 gehört der SV Oberachern aktuell verdient zur oberen Tabellenhälfte. Am vergangenen Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer Fabian Himmel einen 1:0-Heimsieg gegen den FC 08 Villingen und geht mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie. Bereits im Hinspiel musste sich Türkspor mit 1:3 geschlagen geben.

Die Hausherren aus Neckarsulm stehen derzeit mit 27 Punkten auf Platz 10 der Tabelle. Zuletzt kam Türkspor beim 1. CfR Pforzheim nicht über ein 0:0 hinaus. Insgesamt zeigt die Formkurve der Mannschaft von Trainer Julian Grupp jedoch nach oben: Aus den letzten fünf Partien sammelte Türkspor acht Punkte und blieb zuletzt mehrfach defensiv stabil. In der Offensive besteht dennoch noch Luft nach oben – bislang gelangen den Neckarsulmern 30 Treffer in der laufenden Saison.