Türkspor Eppingens Hoffnung auf den nächsten Mutmacher

Archivfoto von Türkspor Eppingena us der vergangenen Saison. – Foto: Berthold Gebhard

Der 4:2-Coup von Türkspor Eppingen in der ersten Pokalrunde gegen den Landesligisten SpVgg 06 Ketsch gehörte zweifelsohne zu den ganz großen Überraschungen. "Wir haben verdient nach Verlängerung gewonnen", sagt Ali Brim. Der neue Türkspor-Trainer nutzt das Erfolgserlebnis, um den Umbruch beim Absteiger weiter voranzutreiben. Am Sonntag winkt gegen den Kreisliga-Konkurrenten VfB Epfenbach der Einzug in die dritte Runde. Anpfiff ist um 17 Uhr auf dem Eppinger Kunstrasen.

Gegen Epfenbach gibt es nun den nächsten Gradmesser. Der Coach geht davon aus, "dass die Epfenbacher Favorit sein werden, sie haben mit Maik Grund und Thomas Braun jedenfalls zwei gefährliche Torjäger in ihren Reihen." Letztgenannter hat vor Wochenfrist sein erstes Tor im VfB-Trikot erzielt. Im Kreisliga-Duell der ersten Runde mit dem Mannheimer Vertreter SG Oftersheim, drehte der VfB erst in den letzten 20 Minuten auf, dafür aber heftig. Drei Tore binnen 13 Minuten erzielten die Schuppe-Schützlinge und setzten sich dank dieses Schlussspurts verdientermaßen mit 3:2 durch.

"Wir sind zumindest schon einmal vorsichtig optimistisch", berichtet Brim während der dritten gemeinsamen Vorbereitungswoche. Der spät eingeläutete Umbruch und seine eigene späte Verpflichtung waren sicher kein Vorteil, um schnell in Fahrt zu kommen. Augenscheinlich hat es die auf etlichen Positionen neu zusammengestellte Mannschaft in einem ersten Schritt jedoch hinbekommen.

Als zusätzliches Schmankerl winkt für beide ein hochinteressantes Spiel in der dritten Pokalrunde. "Für uns wäre das ein echtes Highlight", sagt Brim mit Blick auf ein mögliches Aufeinandertreffen mit dem FC Zuzenhausen.

Das jetzt anstehende Zweitrunden-Duell verspricht einen Fingerzeig Richtung Runde. Kann Epfenbach mit diesem Sturmduo oben angreifen? Gelingt Türkspor der Umbruch? Diese beiden Fragen stellen sich zwangsläufig vor dem Ligastart in drei Wochen.

Vorher muss der Verbandsligist aber die Hürde ASC Neuenheim nehmen. Eine Steigerung im Vergleich zum phasenweise doch recht zähen Auftakt bei Meckesheim-Mönchzell ist dafür unabdinglich. Zuze lief beim Heidelberger Kreisligisten bis in die zweite Halbzeit hinein einem Rückstand hinterher, ehe die Bürger-Kicker ein standesgemäßes 5:1 herausschossen. Das Duell mit Neuenheim findet erst am Dienstag um 19.30 Uhr statt. Dafür haben die beiden Teams das Heimrecht getauscht, da der Fußballcampus im Neuenheimer Feld unter der Woche belegt ist.

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt betrifft die Urlaubszeit. "Der ein oder andere fehlt, damit muss man heutzutage rechnen", sagt Brim. Der Türkspor-Trainer kennt es aus seiner aktiven Zeit, "da hat es bei mir als Spieler nicht gegeben", anders, weiß aber, dass ihm nichts anderes übrigbleibt, als damit zurechtzukommen. Er berichtet vom regelmäßigen Austausch mit seinen beiden jüngeren Zwillingsbrüdern Yusuf und Muti, die die sportlichen Geschicke beim VfB Eppingen II leiten: "Von den beiden, aber auch von vielen anderen Bekannten weiß ich, dass mit der Urlaubsproblematik quasi alle Amateurvereine bis hoch zur Landesliga zu kämpfen haben."

Urlauber gibt es auch in der Verbandsliga. "Es lasse aber kein Gejammer zu", grätscht Oliver Späth umgehend dazwischen. Alibis sind dem Sportlichen Leiter des VfB Eppingen so fremd, wie dem Argentinier ein anständiger Verlierer zu sein. Späth ergänzt: "So ergibt sich immer mal wieder die Möglichkeit für die, die da sind, sich in Sachen Stammplätze in Position zu bringen."

Der Vergleich mit Ziegelhausen-Peterstal ist daher in mehrfacher Hinsicht ein sehr reizvoller. Letzte Saison war Eppingen neben dem SV Spielberg der einzige Verbandsligist, der "Ziegele" in beiden Punktspielen besiegen konnte. Vor zwei Jahren unterlag der VfB dagegen beim damaligen Landesligisten auf dessen „Köpfel“ in einer nervenaufreibenden Begegnung mit 2:3 nach Verlängerung im badischen Pokal. Eppingens Sportlicher Leiter nimmt es reizvoll: "Das ist doch eine tolle Sache, jetzt so einen Test zu bekommen." In der neuen Runde werden den Eppingern, wie den Ost-Heidelbergern auch, zumindest Außenseiterchancen im Meisterschaftsrennen eingeräumt.

Für den nun anstehenden Test kommen die Fachwerkstädter direkt aus ihrem Trainingslager zurück in die HWH-Arena. Am Freitag geht´s los nach Gerchsheim, wo bis sonntagfrüh an taktischen Feinheiten und dem Teamgeist gearbeitet wird. Für dieses Wochenende haben die Kicker ihren Urlaubsplan dem Vorbereitungs-Höhepunkt angepasst. "Jetzt sind alle da", darf Späth zufrieden festhalten.