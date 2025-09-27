Türkspor Eppingen muss zum besten Aufsteiger

Türkspor Eppingen muss in (fast) jede einzelne Begegnung als Außenseiter. So auch am Sonntag bei einem Mitaufsteiger. Der FC Dossenheim ist bislang der stärkste Aufsteiger und befindet sich auf dem besten Weg in Richtung gesichertes Mittelfeld. Das Duell des Heidelberger gegen den Sinsheimer Kreisliga-Meister wird um 15 Uhr angepfiffen.
Langsam aber sicher fängt sich der Sinsheimer Kreisliga-Meister. Am Mittwochabend gab es beim 1:0 gegen den FV Nußloch den zweiten Saisonsieg und nur haarscharf ist die Elf von Mehmet Öztürk an drei Siegen in Serie vorbeigeschrammt. "Schade, dass wir am Wochenende davor gegen Neuenheim noch die Führung aus der Hand gegeben haben", sagt der Türkspor-Coach.
Dennoch ist die Laune wieder deutlich gestiegen, der verdiente Erfolg gegen Nußloch tat sein Übriges dazu. "Es war eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung, wobei mich vor allem das zu Null gefreut hat", sagt Öztürk. Mit Blick auf die kommenden Wochen hat er die Hoffnung, "dass wir vielleicht jetzt eine kleine Serie starten können."
In Dossenheim wird das am Sonntag allerdings ein schwieriges Unterfangen. Der Mitaufsteiger ist nach vier Siegen hintereinander auf den sechsten Platz nach vorne gestürmt. Andererseits haben die Eppinger frisches Selbstvertrauen getankt und den letzten Tabellenplatz verlassen. Öztürk sagt: "Daran sieht man mal wieder, wie schnell es im Fußball in alle Richtungen gehen kann."
Für den 48-Jährigen gibt es in Dossenheim ein Wiedersehen mit einigen alten Weggefährten, allen voran mit Marco Günter. Der Sportchef des FCD hat zusammen mit Öztürk 2009 die Kreisliga-Meisterschaft beim ASV Eppelheim und somit den Landesliga-Aufstieg gefeiert. "Wir kennen uns schon ewig und auch deshalb freue ich mich auf Sonntag", so der in Heidelberg wohnende Eppinger Trainer, der auf gutes Wetter hofft, "dann kann ich nämlich mit dem Fahrrad zum Spiel fahren."