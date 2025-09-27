Seit Mittwochabend ist Türkspor Eppingen die Rote Laterne los. In Dossenheim will die Öztürk-Elf am Sonntag nachlegen. – Foto: Berthold Gebhard

Türkspor Eppingen muss zum besten Aufsteiger Landesliga Rhein-Neckar +++ Duell des Heidelberger gegen den Sinsheimer Meister Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar Türkspor Ep. Mehmet Öztürk

Türkspor Eppingen muss in (fast) jede einzelne Begegnung als Außenseiter. So auch am Sonntag bei einem Mitaufsteiger. Der FC Dossenheim ist bislang der stärkste Aufsteiger und befindet sich auf dem besten Weg in Richtung gesichertes Mittelfeld. Das Duell des Heidelberger gegen den Sinsheimer Kreisliga-Meister wird um 15 Uhr angepfiffen.

Langsam aber sicher fängt sich der Sinsheimer Kreisliga-Meister. Am Mittwochabend gab es beim 1:0 gegen den FV Nußloch den zweiten Saisonsieg und nur haarscharf ist die Elf von Mehmet Öztürk an drei Siegen in Serie vorbeigeschrammt. "Schade, dass wir am Wochenende davor gegen Neuenheim noch die Führung aus der Hand gegeben haben", sagt der Türkspor-Coach. Dennoch ist die Laune wieder deutlich gestiegen, der verdiente Erfolg gegen Nußloch tat sein Übriges dazu. "Es war eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung, wobei mich vor allem das zu Null gefreut hat", sagt Öztürk. Mit Blick auf die kommenden Wochen hat er die Hoffnung, "dass wir vielleicht jetzt eine kleine Serie starten können."