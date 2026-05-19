Türkspor empfängt Kressbronn, Dreikampf um Platz zwei

– Foto: Otto Marx

Hinter Meister Türkspor Neu-Ulm kämpfen die SSG Ulm 99 und der FV Rot-Weiß Weiler weiter um den Relegationsplatz hinter dem Spitzenreiter (Olympia Laupheim hat spielfrei). Der FC Blaubeuren geht nach dem 7:0 gegen den FV Bad Schussenried mit frischem Selbstvertrauen in das Spiel gegen Staig, der TSV Neu-Ulm will in Riedlingen seinen starken Lauf bestätigen, und der TSV Heimenkirch möchte seine Chance gegen den TSV 1889 Buch wahren. Im Tabellenkeller steht zudem das Derby zwischen dem FV Bad Schussenried und dem FV Biberach an.

Türkspor Neu-Ulm ist mit 64 Punkten längst Meister, unterstrich aber zuletzt beim 5:1 in Weiler noch einmal seine Dominanz. Der SV Kressbronn steht mit 27 Punkten auf Rang 15, hat trotz feststehenden Abstiegs aber mit dem 2:1 gegen Staig gezeigt, dass die Mannschaft sich nicht kampflos verabschiedet. Das Hinspiel gewann Türkspor mit 3:2. Der Favorit ist eindeutig, doch Kressbronn möchte dennoch für eine Überraschung sorgen. ---

Fr., 22.05.2026, 18:30 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 SV Mietingen Mietingen 18:30 PUSH



Die SSG Ulm 99 steht mit 51 Punkten auf Rang zwei, musste sich zuletzt beim 1:1 in Buch aber mit einem Punkt begnügen. Der SV Mietingen reist mit 46 Punkten als Tabellensechster an und kommt nach dem klaren 4:0 gegen Riedlingen mit spürbarem Selbstvertrauen. Das Hinspiel endete 1:1. Für Ulm ist es ein Pflichtsieg im Rennen um Platz zwei, für Mietingen die Chance, sich weiter nach oben zu schieben.

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Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch TSV 1889 Buch TSV Buch 15:30 live PUSH



Der TSV Heimenkirch belegt mit 39 Punkten Platz 13 und kommt nach dem 5:2 in Neu-Ulm zwar mit einer Niederlage, aber auch mit mehreren starken Wochen in diese Partie. Der TSV 1889 Buch steht mit 44 Punkten auf Rang sieben und holte zuletzt gegen die SSG Ulm 99 ein 1:1. Das Hinspiel gewann Buch mit 3:1. Für Buch geht es darum oben dran zu bleiben, Heimenkirch hingegen kann mit einem Heimsieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

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Der TSV Riedlingen kommt mit Rückenwind aus dem 5:0 gegen den FC Srbija Ulm und steht nun bei 41 Punkten auf Rang elf. Der TSV Neu-Ulm hat sich mit dem spektakulären 8:2 gegen die SSG Ulm 99 auf Platz fünf geschoben und bringt die derzeit wohl gefährlichste Offensive mit. Das Hinspiel endete mit 1:1. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen gezeigt, wie schnell sie Spiele in ihre Richtung ziehen können.

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Sa., 23.05.2026, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen FC Srbija Ulm Srbija Ulm 14:00 PUSH



Der FC Wangen belegt mit 42 Punkten Rang acht und zeigte beim 3:3 in Biberach erneut, dass diese Mannschaft offensiv jederzeit gefährlich sein kann. Der FC Srbija Ulm ist mit 34 Punkten Vierzehnter und reist mit dem bitteren 0:5 in Riedlingen an. Das Hinspiel gewann Srbija mit 1:0. Für Wangen geht es darum weiter Punkte für den vorzeitigen Klassenerhalt zu sammeln, Srbija möchte dagegen den vorzeitigen Abstieg zu verhinden.

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Der FV Bad Schussenried geht als Tabellenletzter mit 10 Punkten in dieses Derby und hat nach dem 0:7 in Blaubeuren den nächsten schweren Rückschlag verdauen müssen. Der FV Biberach steht mit 24 Punkten auf Rang 16 und spielte zuletzt 3:3 gegen den FC Wangen. Das Hinspiel gewann Biberach mit 3:1. Beide Mannschaften sind schon vorzeitig abgestiegen, möchten jedoch im Saisonendspurt nochmal einen Sieg landen.

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Der SC Staig steht mit 39 Punkten auf Rang zwölf und verlor zuletzt gegen den SV Kressbronn, wodurch etwas Schwung verloren ging. Der FC Blaubeuren reist nach dem deutlichen 7:0 gegen den FV Bad Schussenried mit neuem Selbstvertrauen an und hat sich auf 41 Punkte verbessert. Das Hinspiel gewann Blaubeuren mit 1:0. Beide Mannschaften treffen im Abstiegskampf nur zwei Punkte.

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Der SV Reinstetten steht mit 42 Punkten auf Rang neun und hat zuletzt 0:0 in Laupheim gespielt. Der FV Rot-Weiß Weiler reist als Tabellendritter mit 51 Punkten an und hat nach dem klaren 0:5 gegen Meister Türkspor dennoch weiter Platz zwei im Blick. Das Hinspiel endete am 1:1. Für Weiler ist das ein Spiel mit Druck nach oben, für Reinstetten die Chance, gegen ein Spitzenteam noch einmal ein Zeichen zu setzen.





