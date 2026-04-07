Türkspor empfängt Heimenkirch, Verfolgerduell in Blaubeuren

– Foto: Alexander Sättele

Der FC Blaubeuren empfängt am Mittwochabend den SV Reinstetten zu einem Nachholspiel, im dicht gedrängten Verfolgerfeld. Parallel reist Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm zum TSV Heimenkirch, der nach dem 2:2 in Laupheim mit neuem Mut auftritt.



Der TSV Heimenkirch empfängt im Nachholspiel des 6. Spieltags den Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm in einer Partie mit klarer Favoritenrolle. Heimenkirch steht bei 22 Punkten auf Rang 15 und bewies beim 2:2 in Laupheim nach 0:2-Rückstand Widerstandskraft. Türkspor Neu-Ulm führt die Liga mit 55 Punkten an und hat mit dem 2:0 gegen den FC Wangen seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Mit einem Dreier könnte Heimenkirch einen ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen.

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Der FC Blaubeuren geht als Vierter mit 37 Punkten in das Nachholspiel des 17. Spieltags und steht unter Zugzwang, weil die Spitzengruppe eng zusammengerückt ist. Im letzten Spiel gegen den TSV 1889 Buch musste der FCB beim 2:2 spät den Ausgleich hinnehmen. Der SV Reinstetten reist als Zehnter mit 34 Punkten an und musste sich zuletzt dem TSV Riedlingen 1:2 geschlagen geben. Zwischen beiden Teams liegen jedoch nur drei Punkte, entsprechend groß ist die Chance für Reinstetten wieder ins obere Drittel vorzustoßen.







