Türkspor empfängt Heimenkirch, Derby in Laupheim

– Foto: Alexander Sättele

Der SV Kressbronn trifft nach seinem Auswärtssieg beim FC Srbija Ulm auf den formstarken TSV Neu-Ulm, während Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm den TSV Heimenkirch empfängt. Im oberen Tabellenbereich kommt es zudem zum direkten Duell zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem TSV 1889 Buch. Unter anderem steht auch noch das Spiel zwischen dem SV Reinstetten und der SSG Ulm 99 an und der FV Olympia Laupheim empfängt den SV Mietingen zum Derby.

Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm holte zuletzt ein 1:1 bei der SSG Ulm 99 und steht mit 46 Punkten weiterhin klar an der Spitze. Der TSV Heimenkirch belegt mit 18 Punkten Rang 15 und gewann am vergangenen Spieltag mit 3:1 gegen den SC Staig. Während Türkspor seine Position ausbauen möchte, benötigt Heimenkirch weiterhin Punkte im Abstiegskampf. ---

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr SV Reinstetten Reinstetten SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 16:00 PUSH



Der SV Reinstetten geht als Tabellenvierter mit 33 Punkten in das Heimspiel. Am vergangenen Spieltag gewann Reinstetten mit 4:1 beim SV Mietingen und konnte das Derby in der zweiten Halbzeit drehen. Die SSG Ulm 99 steht mit 35 Punkten auf Rang 3 und trennte sich zuletzt 1:1 von Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm. Im Hinspiel setzte sich der SV Reinstetten mit 2:0 durch.

---



Der FV Olympia Laupheim steht mit 31 Punkten auf Platz 8 und verlor am vergangenen Sonntag mit 0:2 beim TSV 1889 Buch. Der SV Mietingen musste sich am bereits am Samstag mit 1:4 gegen den SV Reinstetten im Derby geschlagen geben und belegt mit 22 Punkten Rang 14. Mietingen möchte mit einem Dreier im nächsten Derby die Abstiegszone verlassen, während auch Laupheim seine Negativserie beenden möchte. Das Hinspiel gewann Laupheim mit 3:0.

---



Der Tabellenzweite FV Rot-Weiß Weiler empfängt den TSV 1889 Buch, der mit 32 Punkten auf Platz 5 liegt. Weiler musste zuletzt eine deutliche 0:6-Niederlage beim TSV Neu-Ulm hinnehmen. Buch gewann dagegen sein Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim mit 2:0 und setzte damit seinen Lauf fort. Das Hinspiel entschied Buch mit 3:2 für sich.

---



Der SV Kressbronn konnte am vergangenen Spieltag mit dem 3:1-Auswärtssieg beim FC Srbija Ulm ein wichtiges Erfolgserlebnis feiern und steht nun mit 13 Punkten auf Platz 16. Der TSV Neu-Ulm reist als Tabellenneunter mit 30 Punkten an und gewann zuletzt deutlich mit 6:0 gegen den FV Rot-Weiß Weiler. Neu-Ulm möchte an das vergangene Spiel anknüpfen, während Kressbronn weiter dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt. Das Hinspiel gewann der TSV Neu-Ulm klar mit 8:3.

---



Der FC Blaubeuren steht mit 32 Punkten auf Platz 6 und verlor zuletzt mit 2:3 beim FV Biberach. Der FC Srbija Ulm belegt mit 26 Punkten Rang 11 und unterlag am vergangenen Spieltag dem SV Kressbronn mit 1:3. Beide Mannschaften trennen derzeit sechs Punkte in der Tabelle. Das Hinspiel gewann der FC Srbija Ulm mit 3:1.

---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Der FV Bad Schussenried steht mit 9 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und verlor zuletzt mit 0:1 beim TSV Riedlingen. Der FC Wangen belegt mit 31 Punkten Rang 7 und hatte am vergangenen Spieltag spielfrei. Für Schussenried geht es im Heimspiel um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann der FC Wangen mit 6:2.

---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV Riedlingen Riedlingen 15:00 live PUSH



Der SC Staig steht mit 27 Punkten auf Platz 10 und unterlag zuletzt mit 1:3 beim TSV Heimenkirch. Der TSV Riedlingen gewann sein Heimspiel gegen den FV Bad Schussenried mit 1:0 und steht mit 23 Punkten auf Rang 12. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen. Das Hinspiel gewann der SC Staig mit 1:0.

---





