Türkspor empfängt Blaubeuren, Olympia trifft auf Weiler

Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm empfängt am 16. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, den starken FC Blaubeuren. Der FV Olympia Laupheim trifft als Zweiter auf den FV Rot-Weiß Weiler, während es der FC Wangen mit dem Aufsteiger TSV Neu-Ulm zu tun bekommt. Im Tabellenkeller wollen der SV Kressbronn und der FV Bad Schussenried dringend Punkte sammeln – jeweils auswärts beim SV Reinstetten und beim FC Srbija Ulm.

Laupheim (2.) hatte zuletzt Spielfrei und möchte nach der knappen Auswärtsniederlage in Reinstetten zurück in die Erfolgsspur. Nur drei Punkte zählen um am Tabellenführer dran zu bleiben. Gegner Weiler (6.) ist seit Wochen unbequem und sammelte zuletzt konstant Punkte, am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 gegen den SV Reinstetten. ---

Ein Duell zwischen Tabellenerstem und Tabellenvier­tem: Türkspor (1.) will seine beeindruckende Serie weiterführen. Blaubeuren (4.) ist seit Wochen formstark und könnte mit dem zehnten ungeschlagenen Spiel in Folge ganz oben anklopfen. Die Gäste reisen mit breiter Brust an und dürften Türkspor alles abverlangen. ---

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten SV Kressbronn Kressbronn 14:30 PUSH



Reinstetten (5.) möchte nach dem 0:1 gegen Srbija wieder den Schalter umlegen und den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen. Der SV Kressbronn (16.) kämpft mit acht Punkten ums Überleben und verlor zuletzt denkbar knapp gegen Türkspor. Der SV Reinstetten geht als Favorit in dieses Spiel.

---



Aufsteiger Staig (11.) will nach der knappen Niederlage wieder zulegen. Gegner Biberach (12.) hat sich nach schwierigem Saisonstart stabilisiert und holte zuletzt einen wichtigen Dreier im Kellerduell gegen Bad Schussenried. Es treffen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle nur ein Zähler trennt und weiter Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried FC Srbija Ulm Srbija Ulm 14:30 PUSH



Bad Schussenried (17.) musste sich zuletzt erneut geschlagen geben und konnte den letzten Platz nicht verlassen. Srbija Ulm (9.) feierte einen wichtigen Sieg gegen Wangen und will nun nachlegen, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

---



Wangen (7.) musste zuletzt eine bittere Niederlage in Ulm verkraften und steht nun gegen den Tabellendreizehnten aus Neu-Ulm unter Zugzwang. Die Gäste wollen den Bock umstoßen und endlich nach sieben Partien wieder einen Sieg holen, um nicht weiter in die Abstiegszone zu rutschen.

---

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen TSV 1889 Buch TSV Buch 14:30 live PUSH



Riedlingen (14.) kämpft weiter um Luft im Abstiegskampf und spielte ein Remis. Buch (10.) siegte am vergangenen Wochenende und reist mit Selbstvertrauen an. Beide Teams brauchen Punkte – Riedlingen im Kampf um den Klassenerhalt, Buch für den Weg ins gesicherte Mittelfeld.

---

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SV Mietingen Mietingen 14:30 PUSH



Heimenkirch (15.) steht nach der 3:1-Niederlage gegen Buch weiterhin unter Druck. Mietingen (8.) möchte wieder einen Sieg holen, nachdem es zuletzt gegen die SSG Ulm 99 ein Unentschieden gab. Die Gastgeber benötigen zu Hause etwas zählbares, um den die Nichtabstiegsplätze im Blick zu halten.





