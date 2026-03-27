 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Türkspor dreht Spitzenspiel, SSC Südwest gibt rote Laterne ab

18. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Gestern, 22:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende wird der 18. Spieltag der Berlin-Liga nachgeholt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Gestern, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
2
0
Abpfiff

Der SSC Südwest meldet sich im Abstiegskampf endgültig zurück. In den vergangenen Wochen robbte sich der Aufsteiger peu a peu an die Konkurrenz heran. Am Freitagabend folgte ein Heimsieg gegen Hohen Neuendorf. Cernescu traf kurz vor dem Pausenpfiff zur verdienten Führung. In Halbzeit zwei hatten die Gäste schließlich mehr vom Spiel. Das Tor aber trafen erneut die Steglitzer. Gian-Luca Blume traf vom Elfmeterpunkt. Südwest gibt die rote Laterne damit vorerst an Polar Pinguin ab.

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
4
0
Abpfiff

Für Altglienicke II läuft es weiterhin nicht. Trotz Regionalliga-Unterstützung durch Julien Friedrich und Nico Lübke verliert die VSG deutlich bei Rudow. Ahmad Haj Youssef brachte die Hausherren schon in der ersten Spielminute in Führung. Die hielt bis weit in die zweite Halbzeit, ehe Melih Hortum nachlegte. Mushakir Razeek und Merdan Baba sorgten für den klaren Endstand.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
2
1
Abpfiff
Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat Empor die Erfolgswelle beim Tabellenführer nicht weiterreiten können. Dabei brachte Leopold Neumeier die Gäste in der Anfangsminute in Führung. Die Füchse glichen aber noch in Halbzeit eins durch Cengizhan Haney aus. Victor Sunday schoss die Reinickendorfer in Durchgang zwei zum Sieg.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
3
2

Staaken lieferte bei Türkspor zunächst. Sebastian Gigold brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Kurz darauf legte Kapitän Ferris Freiwald nach. Nach Wiederanpfiff verkürzte Sefa Kahraman für die Hausherren, die drückten und das Spiel schließlich drehten. Emre Turan glich in der 69. Minute aus, ehe Süleyman Kapan wenig später zum 3:2 traf. Türkspor damit vorerst Zweiter.

---

Heute, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
13:30

Zwischen Stern 1900 und Frohnau liegen vier Teams, dennoch trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Ein richtungsweisendes Spiel für beide, die den Blick nach unten noch nicht ganz verlieren dürfen.

---

Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
11:30live

Zurück zum Thema Form. Die suchen die Spandauer Kickers seit Wochen vergeblich. Den letzten Sieg holte SpaKi Anfang Dezember. Für Fortuna Biesdorf waren die letzten Wochen ein Auf und Ab. Auf Rang 16 stehend brauchen die Gäste aber weiter dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

---

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
12:00

Der Berliner SC ist richtig gut unterwegs, konnte sich in den letzten Wochen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nun geht es zum SC Charlottenburg, der zwar Zweiter ist, bei zehn Punkten Rückstand auf die Füchse aber wohl auch nicht mehr ganz oben wird angreifen können.

---

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
13:00

Wilmersdorf ist seit drei Spielen sieglos, kassierte dabei mit neun Gegentoren deutlich zu viel. Nun kommt der TSV Mariendorf in den Volkspark und könnte mit einem Auswärtssieg am Gegner vorbei Richtung Top 5 springen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
14:00

Polar Pinguin musste die letzten Wochen mit ansehen, wie ein Konkurrent nach dem anderen im Abstiegskampf Punkte holt. Dennoch sind es nur vier Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Alles noch drin, doch es braucht ein Erfolgserlebnis. Vielleicht gelingt das im Derby gegen Blau Weiß 90.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login