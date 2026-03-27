Türkspor dreht Spitzenspiel, SSC Südwest gibt rote Laterne ab

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der SSC Südwest meldet sich im Abstiegskampf endgültig zurück. In den vergangenen Wochen robbte sich der Aufsteiger peu a peu an die Konkurrenz heran. Am Freitagabend folgte ein Heimsieg gegen Hohen Neuendorf. Cernescu traf kurz vor dem Pausenpfiff zur verdienten Führung. In Halbzeit zwei hatten die Gäste schließlich mehr vom Spiel. Das Tor aber trafen erneut die Steglitzer. Gian-Luca Blume traf vom Elfmeterpunkt. Südwest gibt die rote Laterne damit vorerst an Polar Pinguin ab.

Für Altglienicke II läuft es weiterhin nicht. Trotz Regionalliga-Unterstützung durch Julien Friedrich und Nico Lübke verliert die VSG deutlich bei Rudow. Ahmad Haj Youssef brachte die Hausherren schon in der ersten Spielminute in Führung. Die hielt bis weit in die zweite Halbzeit, ehe Melih Hortum nachlegte. Mushakir Razeek und Merdan Baba sorgten für den klaren Endstand. ---

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat Empor die Erfolgswelle beim Tabellenführer nicht weiterreiten können. Dabei brachte Leopold Neumeier die Gäste in der Anfangsminute in Führung. Die Füchse glichen aber noch in Halbzeit eins durch Cengizhan Haney aus. Victor Sunday schoss die Reinickendorfer in Durchgang zwei zum Sieg. ---

Staaken lieferte bei Türkspor zunächst. Sebastian Gigold brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Kurz darauf legte Kapitän Ferris Freiwald nach. Nach Wiederanpfiff verkürzte Sefa Kahraman für die Hausherren, die drückten und das Spiel schließlich drehten. Emre Turan glich in der 69. Minute aus, ehe Süleyman Kapan wenig später zum 3:2 traf. Türkspor damit vorerst Zweiter. ---

Heute, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 13:30 PUSH

Zwischen Stern 1900 und Frohnau liegen vier Teams, dennoch trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Ein richtungsweisendes Spiel für beide, die den Blick nach unten noch nicht ganz verlieren dürfen. ---

Zurück zum Thema Form. Die suchen die Spandauer Kickers seit Wochen vergeblich. Den letzten Sieg holte SpaKi Anfang Dezember. Für Fortuna Biesdorf waren die letzten Wochen ein Auf und Ab. Auf Rang 16 stehend brauchen die Gäste aber weiter dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. ---

Der Berliner SC ist richtig gut unterwegs, konnte sich in den letzten Wochen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nun geht es zum SC Charlottenburg, der zwar Zweiter ist, bei zehn Punkten Rückstand auf die Füchse aber wohl auch nicht mehr ganz oben wird angreifen können. ---

Wilmersdorf ist seit drei Spielen sieglos, kassierte dabei mit neun Gegentoren deutlich zu viel. Nun kommt der TSV Mariendorf in den Volkspark und könnte mit einem Auswärtssieg am Gegner vorbei Richtung Top 5 springen. ---

Polar Pinguin musste die letzten Wochen mit ansehen, wie ein Konkurrent nach dem anderen im Abstiegskampf Punkte holt. Dennoch sind es nur vier Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Alles noch drin, doch es braucht ein Erfolgserlebnis. Vielleicht gelingt das im Derby gegen Blau Weiß 90. ---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login