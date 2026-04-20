Türkspor dreht die Partie in Kisdorf – Joker sticht nach der Pause

– Foto: Timo Babic

Schon der Auftakt ließ erahnen, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Auf schwer bespielbarem Untergrund tat sich der SV Türkspor Bad Oldesloe zunächst schwer, Struktur in sein Spiel zu bringen. Viele zweite Bälle, wenig Spielfluss – genau das Szenario, das im Vorfeld erwartet worden war. Der FC Fetih-Kisdorf nutzte diese Phase konsequent und ging früh durch Lars Höche in Führung. „Entsprechend schwer haben wir uns zu Beginn auch mit den Platzverhältnissen getan“, ordnete Sportlicher Leiter Gökhan Akdemir die Anfangsphase ein. Türkspor wirkte zunächst unsortiert, arbeitete sich jedoch Schritt für Schritt zurück in die Begegnung und kam durch Veysel Kara noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich.

Auch die Umstände neben dem Platz verliehen dem Auftritt eine besondere Note. Weil Trainer Patrick Matysik nicht zur Verfügung stand, übernahmen kurzfristig andere Verantwortliche die Leitung. In der Halbzeit wurden gezielt Anpassungen vorgenommen, die das Spiel der Gäste stabilisierten. „Wir wollten uns besser auf die Gegebenheiten einstellen, verstärkt über zweite Bälle kommen und defensiv stabiler stehen“, erklärte Akdemir. Genau das gelang im zweiten Durchgang deutlich besser: Türkspor agierte kompakter, gewann mehr Zweikämpfe und setzte gezielter offensive Akzente. Der eingewechselte Kubilay Büyükdemir sorgte schließlich mit dem Treffer zum 2:1 für die Wende.