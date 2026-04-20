Türkspor dreht die Partie in Kisdorf – Joker sticht nach der Pause

Früher Rückstand, holpriger Beginn – doch mit zunehmender Spielzeit findet Türkspor Lösungen, passt sich den Gegebenheiten an und belohnt sich nach der Pause mit einem verdienten 2:1-Erfolg.
Schon der Auftakt ließ erahnen, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Auf schwer bespielbarem Untergrund tat sich der SV Türkspor Bad Oldesloe zunächst schwer, Struktur in sein Spiel zu bringen. Viele zweite Bälle, wenig Spielfluss – genau das Szenario, das im Vorfeld erwartet worden war. Der FC Fetih-Kisdorf nutzte diese Phase konsequent und ging früh durch Lars Höche in Führung. „Entsprechend schwer haben wir uns zu Beginn auch mit den Platzverhältnissen getan“, ordnete Sportlicher Leiter Gökhan Akdemir die Anfangsphase ein. Türkspor wirkte zunächst unsortiert, arbeitete sich jedoch Schritt für Schritt zurück in die Begegnung und kam durch Veysel Kara noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich.
Auch die Umstände neben dem Platz verliehen dem Auftritt eine besondere Note. Weil Trainer Patrick Matysik nicht zur Verfügung stand, übernahmen kurzfristig andere Verantwortliche die Leitung. In der Halbzeit wurden gezielt Anpassungen vorgenommen, die das Spiel der Gäste stabilisierten. „Wir wollten uns besser auf die Gegebenheiten einstellen, verstärkt über zweite Bälle kommen und defensiv stabiler stehen“, erklärte Akdemir. Genau das gelang im zweiten Durchgang deutlich besser: Türkspor agierte kompakter, gewann mehr Zweikämpfe und setzte gezielter offensive Akzente. Der eingewechselte Kubilay Büyükdemir sorgte schließlich mit dem Treffer zum 2:1 für die Wende.
Die Schlussphase blieb offen und bot Chancen auf beiden Seiten. Kisdorf drängte auf den Ausgleich, während Türkspor mehrfach in aussichtsreiche Überzahlsituationen kam, diese jedoch nicht sauber zu Ende spielte. Gleichzeitig waren in der Defensive höchste Aufmerksamkeit und Einsatz gefragt – gleich zweimal klärten die Gäste in letzter Sekunde auf der Linie. „Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg für uns“, resümierte Akdemir, der auch die tabellarische Bedeutung hervorhob. Mit nun 34 Punkten verschafft sich der SV Türkspor Bad Oldesloe etwas Luft im unteren Bereich, während der FC Fetih-Kisdorf weiter unter Druck steht.
FC Fetih-Kisdorf – SV Türkspor Bad Oldesloe 1:2
FC Fetih-Kisdorf: Lion Samuel Falk, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Lasse Drews (70. Mats Lorisch), Mustafa Dikdere, Thilo Albrecht, Lennart Iven Hoee, Leon-Pascal Bankert, Julius Schult (80. Tobias Caro), Marvin Ruehsen (68. Konstantin Korella) - Trainer: Nico Brehm
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Bilal Bilgic, Kamel Ejleh, Hokir Busali, Malte Haas (46. Kubilay Büyükdemir), Veysel Kara (82. Fatih Karanfil), Jonas Borrek (68. Bejte Rama), Arber Selimi, Arbnor Mustafa, Abdullah Besli - Trainer: Patrick Matysik
Schiedsrichter: Markus Thormählen - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Lars Höche (8.), 1:1 Veysel Kara (26.), 1:2 Kubilay Büyükdemir (62.)