Türkspor dreht 0:3-Rückstand - Brümmer rettet Brünninghausen Nach 75 Minuten sah es am 9. Spieltag nicht unbedingt danach aus, dass eines der Top 4-Teams als Sieger vom Platz gehen würde.

Spitzenreiter FC Brünninghausen brauchte beim FC Iserlohn eine starke Einzelaktion des 172-fachen Oberliga-Spielers Kevin Brümmer, der in der 88. Minute von Patrick Trawinski bedient wurde. „Dann macht er es überragend. Kevin umdribbelt zwei Spieler und schießt den Ball dann am Torwart vorbei in die lange Ecke. Ein schönes Tor“, freute sich Coach Rafik Halim.

Türkspor Dortmund kassierte kurz vor der Pause das 0:3 gegen den FC Lennestadt. Die Partie wäre wahrscheinlich entschieden gewesen, wenn nicht Mateus Ajala Cardoniz in der dritten Minute der Nachspielzeit den Dortmundern mit dem ersten Tor des Tages Aufwind gegeben hätte. So war es in der 57. Minute ein Foul des Lennestädters Christian Klur im eigenen Strafraum, der der Partie die Wende gab. Klur flog mit Gelb/Rot vom Platz und Pascal Schmdit verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:3. In Unterzahl bekamen die Gäste überhaupt keinen Zugriff mehr und Türkspor gewann mit 4:3. „Unsere drei Gegentore waren völlig unnötig. Wir haben dumme Tore kassiert. Am Ende machen wir selbst vier Tore, hätten auch noch weitere Tore machen können und gewinnen sehr verdient“, sagte Coach Orhan Özkara.

Und auch im Verfolgerduell stand es eine Viertelstunde vor Schluss nach Elfmetern auf beiden Seiten unentschieden zwischen dem RSV Meinerzhagen und dem Holzwickeder SC. Ein Ergebnis, das beiden nicht wirklich weitergeholfen hätte. Doch der erfahrene Alessandro "Aki" Tomasello (132 Oberliga-Spiele) sorgte nach Zuspiel von Nik Kunkel für die RSV-Führung (76.). Kunkel selbst traf in der Schlussminute zum 3:1-Endstand, nachdem Holzwickede zuvor nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Der SC Neheim auf Platz 5 verliert immer weiter den Anschluss an die Topteams. Das bisherige Schlusslicht Wacker Obercastrop traf in der 94. Minute durch Kevin Holz zum 1:1-Endstand. Damit hat sich Obercastrop auf den drittletzten Platz vorgeschoben, da der SC Westfalia Herne und die DJK TuS Hordel leer ausgingen.

Westfalia Herne führte in einem vogelwilden Spiel beim SC Obersprockhövel mit 2:1 und 4:3. Am Ende hieß der Sieger aber SCO. Das neue Schlusslicht DJK TuS Hordel hat mit der fünften Niederlage in Folge einen neuen Tiefpunkt erreicht. Bei Concordia Wiemelhausen ging man mit 0:2 als Verlierer vom Platz.

Der ebenfalls im Abstiegskampf steckende BSV Schüren verspielte eine 2:0-Führung nach einem Doppeschlag von Arif Et beim DSC Wanne-Eickel. David Sdzuy verwandelte für die Herner zwei Handelfmeter, insbesondere die zweite Strafstoßentscheidung in der 83. Minute wurde im Nachhinein heiß diskutiert.

Eine der herausragendsten Leistungen des 9. Spieltags zeigte der SV Sodingen, der einen souveränen 4:0-Sieg bei YEG Hassel einfuhr. Die Gelsenkirchen rangieren damit nur noch zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen.