Türkspor Dortmund verpflichtet Finnischen Drittliga-Spieler Dass Türkspor Dortmund den Durchmarsch in die Oberliga Westfalen anpeilt, ist hinreichend bekannt.

In Finnland ist eine Saison mit einem Kalenderjahr gleichzusetzen. Entsprechend läuft der Vertrag von Samnda beim finnischen Verein Kajaanin Haka am 31. Dezember aus. Derzeit trainiert der Defensivmann aber bereits bei Türkspor mit.

De facto präsentierte Samndas Berateragentur aber bereits vor sechs Tagen die Vertragsunterzeichnung mit dem Hinweis: "Deal Sealed and Done".

Es ist der 26-jährige Kameruner Jules Yves Samnda, der zuletzt in der 3. Finnischen Liga gespielt hat, wie der frisch neu installierte Sportliche Leiter Emre Konya erklärte. Der Linksfuß, der als Innen- oder Linksverteidiger eingesetzt werden kann, war einer von vielen Spielern, die Türkspor angeboten wurden. "Es ist aber noch in Klärung, ob und wie eine Verpflichtung aussehen kann. Sportlich macht es aber auf jeden Fall Sinn“, so Konya über die Formalitäten, die mit dem Kamerunischen Verband abgewickelt werden müssen.

Samnda war Ende 2021 mit Kajaanin Haka in die 3. Liga aufgestiegen. In 21 von 22 Spielen kam er zum Einsatz, musste aber am letzten Spieltag, den 1. Oktober 2022, den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Im Jahr 2020 schnuppert Samnda bereits in die 2. Finnische Liga hinein, nachdem er zuvor mehrere Jahre in Albanien aktiv war.