Türkspor Dortmund vermeldet 13 Spieler für den Oberliga-Neustart

Wie geht es personell bei Türkspor Dortmund nach dem Rückzug aus der Regionalliga weiter? Chefcoach Maximilian Borchmann holte kürzlich seinen Co-Trainer Dennis Niggemann zu sich, mit dem er schon beim FC Iserlohn zusammengearbeitet hatte. Als Sportvorstand ergänzt Ömer Kaya, der zuletzt als Jugendleiter agiert hat, die Führungsriege um den Präsidenten Dr. Akin Kara, der alle Faden zusammenhält und nun die ersten 13 Akteure für den Neustart in der Oberliga Westfalen in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bekanntgegeben hat: vier Vertragsverlängerungen und neun Neuzugänge.

Der Kapitän bleibt an Bord. Der Mittelfeldstratege spielt seit 2019 bei Türkspor, als der Verein noch in der Bezirksliga gespielt hat, und ist "Mr. Zuverlässig". Der Routinier "opfert" sich seit Wochen für die 2. Mannschaft, die dank der Verstärkungen vor dem Aufstieg in die Kreisliga A steht.

Der frühere Oberliga-Topspieler des RSV Meinerzhagen (2019-23) wechselte im Sommer 2023 zu Türkspor und hatte großen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga (30 Einsätze, 19 Scorerpunkte). Auch in der Regionalliga war er Leistungsträger bis zum Rückzug.

Bernad Gllogjani (28, Angriff)

Der Stürmer, der in früherer Vergangenheit schon für RW Oberhausen II, ETB SW Essen und den SV Schermbeck in der Oberliga gespielt hat (78 Einsätze), machte in den den vergangenen Jahren in Dortmund als Torjäger beim FC Roj (Bezirksliga, 22 Tore) und beim TuS Hannibal (Landesliga, 27 Tore) auf sich aufmerksam, bevor er zu Beginn der laufenden Spielzeit beim SC Westfalia Herne in der Westfalenliga anheuerte. Nach der Vorbereitung bekam er aber die Chance, sich bei Türkspor auf großer Bühne zu beweisen. Bei lediglich zwei Startelfeinsätzen und zehn Einwechslungen gelangen ihm drei Tore. In der Oberliga dürfte wieder mehr zu erwarten sein.

Halil Can Dogan (25, Mittelfeld)

Der Mittelfeldspieler stand quasi in der Blüte seines Schaffens, als er im vergangenen Sommer zu Türkspor Dortmund wechselte. Trotz 17 Scorerpunkten trennte sich der damalige Mitaufsteiger Sportfreunde Lotte von ihm. In den Vorsaisons war er Stammspieler beim SV Westfalia Rhynern und dem damaligen Oberligisten Hammer SpVg. 130 Oberliga-Partien stehen bereits in seiner Vita. Mit 15 Einsätzen gehörte er auch in der Regionalliga bei Türkspor zum Stamm.

Ilyas Khattari (22, Angriff, FC Brünninghausen)

Dass der junge Stürmer nach Höherem strebt, war bekannt. Als Top-Torjäger des Bezirksligisten Dortmunder Löwen (21 Tore) wechselte er im vergangenen Sommer zum FC Brünninghausen, bei dem er bislang mit 14 Toren in 23 Partien seine Qualität gezeigt hat. Nun soll es auch im westfälischen Amateuroberhaus klappen.

Ousman Diallo (20, Angriff, FC Brünninghausen)

Der Offensivmann, ausgebildet beim TSC Eintracht Dortmund, hat sein erstes Seniorjahr beim Stadtrivalen verbracht und hat überwiegend erst seit Ende Februar vermehrt Spielzeit erhalten, nachdem zahlreiche Teamkollegen in den Streik gegangen sind. Vier Tore in 21 Partien sind die bisherigen Bilanz.

Tolunay Isik (28, Tor, Mülheimer FC)

Als neuer Torwart wurde der Oberliga-erfahrene Isik verpflichtet. Der 28-Jährige kennt die Oberliga Westfalen aus seiner Zeit bei RW Ahlen und der SG Wattenscheid (Anfang 2020 bis Sommer 2022). Überwiegend war er jedoch die Nr. 2, so dass er lediglich auf acht Einsätze kam. Seit Sommer 2022 ist er Stammkeeper beim Mülheimer FC, mit dem er in die Oberliga Niederrhein aufstieg und dort bislang 80 Einsätze absolviert hat.

Amed Öncel (25, Abwehr, Mülheimer FC)

Der viele Jahre bei Fortuna Düsseldorf ausgebildete Mittelfeldspieler kehrt in die Oberliga Westfalen zurück. Für den FC Gütersloh und Westfalia Herne trug er schon das Trikot (25 Einsätze), bevor der gebürtige Bochumer nach einem Engagement in der Oberliga Niederrhein (FC Kray) im Sommer 2023 das Abenteuer Türkei wagte und dort drei Monate bei einem Viertligisten unter Vertrag stand. Eine Verletzung warf ihn zurück und er kehrte Anfang 2024 nach Deutschland zurück. Seit vergangenem Sommer gehört er zum Stamm beim Mülheimer FC.

Deniz Michalik (19, Abwehr, VfB Bottrop)

Der junge Defensivmann hat in seinem letzten U19-Jahr bereits 16 Einsätze in der 1. Mannschaft des Niederrhein-Landesligisten VfB Bottrop erhalten.

Anil Özgen (22, Abwehr, VfB Bottrop)

Ausgebildet beim FC Schalke 04 und RW Oberhausen startete er seine Laufbahn im Sommer 2022 beim SV Schermbeck, den er aber nach einem halben Jahr mit nur einem Kurzeinsatz wieder verließ. Beim Niederrhein-Landesligisten VfB Speldorf startet er in der Spielzeit 2023/24 durch (20 Scorerpunkte). An diese Zahl konnte er zuletzt beim VfB Bottrop aber nicht anknüpfen.

Pascal Kubina (26, Abwehr, SSVg Velbert)

Kubina ist ein erfahrener Mann aus der Oberliga Niederrhein, wo er schon für zahlreiche Vereine gespielt hat: SC Velbert, Ratingen 04/19, ETB SW Essen, Mülheimer FC, TVD Velbert und zuletzt SSVg Velbert (118 Einsätze). Beim MSV Duisburg wurde er auf höchstem Niveau ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga). Damals stand er im Blickfeld der polnischen Junioren-Mannschaften.

Sercan Calik (18, Abwehr, RW Essen U19)

Der Youngster hat eigentlich noch sein letztes U19-Jahr bei RW Essen vor sich. In der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga kam Calik zehnmal zum Einsatz.

Yasin Ülgen (Angriff, eigene 2. Mannschaft)

Der B-Liga-Torjäger der 2. Mannschaft (26 Tore) erhält eine Chance in der Oberliga.