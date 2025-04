Türkspor Dortmund: Sportlicher Leiter schmeißt hin - so geht es weiter

Mäzen Dr. Akin Kara war der Ausflug in den Profibereich quasi zu teuer geworden. Die Chancen auf den Klassenerhalt waren als Tabellenschlusslicht Richtung Null gesunken, so dass der Clubchef am 12. März 2025 die Reißleine zog und die 1. Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldete.

Seitdem wird spekuliert, ob Türkspor Dortmund zur Spielzeit 2025/26 in der Oberliga Westfalen antritt oder sich möglicherweise in eine tiefere Spielklasse zurückzieht. Nun ist aber klar, dass der türkischstämmige Verein, der den direkten Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Regionalliga geschafft hatte, im westfälischen Amateuroberhaus antritt. Diese Bestätigung liegt nach FuPa-Informationen dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) inzwischen vor.