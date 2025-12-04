Türkspor Dortmund: Spieler übernehmen interimsweise

Am vergangenen Sonntag gab es ein 1:1-Remis beim DSC Arminia Bielefeld II. An der Seitenlinie standen nicht mehr Chefcoach Max Borchmann und Co-Trainer Dennis Niggemann, sondern die Spieler Hayrullah Alici sowie Aldin Kljajic, die interimsweise übernommen haben. Auch die Führungsspieler Serdar Bingöl und Ömer Akman bringen sich in der Jahresendphase aktiv ein, in der noch Eintracht Rheine (H) und Westfalia Rhynern warten (A).

Alici, der auch als Team-Manager agiert, erklärt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Aldin und ich kennen den Verein sehr gut und haben das gerne getan. Ich will unsere Rolle aber auch nicht überbewerten: Dass wir in Bielefeld einen Punkt geholt haben, ist der Erfolg der Mannschaft gewesen, wir zwei waren nur Figuren am Rand. Wir haben durch Bernad Gllogjani die dicke Chance auf das 2:1, auf der Gegenseite hatte Vincent Ocansey aber auch treffen können. Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung."

Über das Ex-Trainerteam sagt Alici, der nach seiner Fußverletzung in der Rückrunde auch wieder auf dem Platz angreifen möchte: „Max und Dennis haben einen super Job gemacht, das muss man ganz klar sagen. Sie waren sehr nah am Team, hervorragende Trainer und überragende Menschen. In einer nicht einfachen Saison haben sie das Maximale herausgeholt und uns erfolgreich zu einer Einheit geformt. Klar, dass wir traurig sind, dass die beiden jetzt weg sind. Gerade in den letzten Wochen ist richtig was zusammengewachsen. Aber so ist das Fußballgeschäft, da passieren Dinge, die man sich so nicht gewünscht hätte. Wir müssen den Weg jetzt fortsetzen.“