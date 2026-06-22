Türkspor Dortmund präsentiert erste vier Neuzugänge – einer verlängert

Halil Can Dogan (r.) spielte mit Türkspor in der Regionalliga und geht auch mit in die Westfalenliga. – Foto: Andy Seiffert

Das Warten hat ein Ende: Türkspor Dortmund hat am Sonntagabend (21. Juni) die Katze aus dem Sack gelassen und die ersten Spieler für den Westfalenliga-Kader zur neuen Saison bekannt gegeben. Mit Ilyas Khattari (ETB SW Essen) , Serdar Bingöl (FC Roj) , Alessandro Tomasello (Lüner SV) , Volkan Cetin Yildirim (DSC Wanne-Eickel), Ömer Akman, Jeyhun Hajiyev (beide BSV Schüren), Brayan Sosa (SV Schermbeck), Oguzhan Kefkir (unbekannte Richtung) und Sezer Toy (SC Neheim) hatten viele Gesichter den Verein verlassen.

Wer dem Verein allerdings treu bleibt, ist Halil Can Dogan. Der 26-Jährige hat sich für eine Verlängerung am Mendeplatz entschieden und geht somit den Gang in die Sechstklassigkeit mit. Der Mittelfeldmann absolvierte in der vergangenen Saison 32 Oberliga-Partien und geht ab Sommer für in die dritte Saison. Dogan, der schon für die Hammer SpVg in der Oberliga aufgelaufen war, kam im Sommer 2024 vom damaligen Mitaufsteiger SF Lotte zu Türkspor und kam 15-mal in der Regionalliga-Saison zum Einsatz.

Noch am selben Abend präsentierte Türkspor Dortmund die ersten vier Neuzugänge für die Westfalenliga. Alle kommen aus U19-Teams und probieren sich gleich in der Senioren-Debütsaison in einer neu zusammengestellten Türkspor-Mannschaft aus. Für den Angriff kommen Anas El Hailouf vom TSC Eintracht Dortmund, sowie Tarik Salvovic und Ege Alipasaoglu vom FC Brünnighausen, für dessen Westfalenliga-Mannschaft er zweimal eingewechselt wurde. Darüber hinaus rückt aus der eigenen A-Jugend Yassir Ameziane Bakkaoui auf. Der 19-Jährige erzielte in der A-Junioren-Sonderklasse, in der TSD auf Platz 3 abschloss, 14 Tore in 19 Einsätzen. Damit setzen die Dortmunder die Ankündigung um, ab sofort auf Eigengewächse und Talente aus der Region zu setzen.