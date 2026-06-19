Türkspor Dortmund: Neues Trainer-Duo und Sportchef da – zwei Abgänge Viele blicken gespannt, wie sich der Oberliga-Absteiger in der Westfalenliga schlagen wird. von red · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andy Seiffert

Während schon einige Abgänge nach dem Abstieg aus der Oberliga feststehen, die ersten Neuzugänge aber immer noch auf sich warten lassen, hat Türkspor Dortmund nun endlich abseits des Platzes zwei wichtige Positionen besetzen können: Nicht nur die Trainerfrage konnte beantwortet werden, auch ein neuer sportlicher Leiter wurde gefunden. Das bisherige Trainer-Duo aus Aldin Kljajic und Cosar Coskun hatte das Amt nach dem Abstieg niedergelegt.

Wie Türkspors Vorsitzender Dr. Akin Kara den „Ruhr Nachrichten“ am Freitagnachmittag (19. Juni) bestätigte, übernehmen die Brüder Osman Köse (38) und Bahattin Köse (35) den Club zur neuen Saison. Beide waren bis Dezember 2025 zuletzt in der Landesliga bei der SG Bockum-Hövel tätig, der bis dato abgeschlagen am Tabellenende stand und im März seinen vorzeitigen Rückzug verkündete. Der drei Jahre ältere Osman, der laut Kara die UEFA-A+-Lizenz besitzt, wird dabei wie schon in Bockum-Hövel als Cheftrainer fungieren, während ihn sein jüngerer Bruder als Co-Trainer unterstützt. Beide verdienten zu aktiven Zeiten als Fußballprofis ihr Geld und sind mittlerweile wieder in ihrer Geburtsstadt Hamm ansässig. Osman Köse spielte mit dem FC Schalke 04 und der SG Wattenscheid U19-Bundesliga und war anschließend bei VV St. Truiden und KVK Tienen im belgischen Profigeschäft tätig. Bahattin Köse spielte bei RW Ahlen und Arminia Bielefeld in der 2. und 3. Liga, ehe er über den belgischen Club RAEC Mons eine über zehn Jahre lange Karriere in der Türkei (überwiegend 2. und 3. Liga) hinlegte und dort unter anderem für Samsunspor oder Manisaspor auflief.