Türkspor Dortmund: Borchmann holt Ex-Co-Trainer - Adigüzel geht

Gleichzeitig steht der neue Co-Trainer an der Seite von Borchmann fest. Es wird - wie schon in der Iserlohner Lokalpresse spekuliert - sein früherer Co-Trainer Dennis Niggemann sein. Niggemann hatte im Winter nach dem Abgang von Borchmann den Cheftrainer-Posten beim FC Iserlohn übernommen. Anfang des Monats war bekannt geworden , dass sein Engagement beim FCI zum Saisonende endet.

Der Verein hatte Mitte März den Rückzug aus der Regionalliga West bekanntgegeben und zwischenzeitlich dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) bestätigt, dass man in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen antritt. Über den Kader ist bislang weiterhin nichts bekannt. Der Sportliche Leiter Sandy Röhrbein hatte im April hingeschmissen . Präsident Dr. Akin Kara und Coach Max Borchmann basteln derweil am Kader. Nicht mehr dabei ist Seyhan Adigüzel, der zu Beginn des Jahres - zusammen mit Borchmann - als Co-Trainer bei Türkspor angeheuert hatte. Nach seiner aktuellen Interimstätigkeit bei Landesligist SpVg Olpe wird er nicht mehr zu Türkspor zurückkehren, wie er gegenüber FuPa Westfalen bestätigt.

Borchmann erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Dennis wird mich kommende Saison als Co-Trainer unterstützen. Allerdings ist er derzeit nicht in die Kaderplanung involviert, da er noch das bestmögliche Ergebnis mit Iserlohn erreichen möchte und sich darauf voll konzentriert." Auf Nachfrage bezüglich Adigüzel gab Borchmann am gestrigen Tage an: "Mein Wunsch ist es, dass Dennis kommt und Adi bleibt." Ein Wunsch, der sich nicht erfüllt.

In der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erzählt Adigüzel: "In den letzten Wochen hat mir einfach die Wertschätzung meiner Person gegenüber gefehlt. Das war auch keine Kurzschlussreaktion, sondern das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Ich wollte den Verein gerne mit in die richtige Bahn lenken und habe dafür viel getan: Ich habe bis heute den Kader mitgeplant, habe Gespräche mit den Spielern und möglichen Neuzugängen geführt und war immer in engem Austausch mit Maximilian Borchmann und Dr. Akin Kara. Kommunikativ ist zuletzt aber nicht alles optimal gelaufen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, Türkspor zu verlassen, weil gewisse Dinge ohne Rücksprache gemacht worden sind. Den Schritt zu Türkspor gemacht zu haben, bereue ich aber überhaupt nicht. Ich wusste, worauf ich mich hier einlasse und dass das Umfeld nicht gerade ruhig ist. Aber ich bin um eine riesige Erfahrung reicher, habe mit Max einen super Trainerkollegen gehabt, sportliche Highlights wie das Spiel gegen den MSV Duisburg erlebt – das war schon richtig cool. Mit Akin hatte ich immer ein super Verhältnis, Max und ich sind inzwischen mehr als nur Trainerkollegen. Alles in allem war es eine geile Zeit.“