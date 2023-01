Türkspor Dortmund angelt sich Sturm-Talent von Bezirksligist Körne Der im Dezember 19 Jahre alt gewordene Emir Hajdari schießt seit anderthalb Jahren Tore am Fließband beim Bezirksligisten DJK TuS Körne.

Hajdari schoss in seinem letzten A-Junioren-Jahr (Saison 2021/22) sensationelle 32 Tore in 18 Bezirksliga-Spielen und hätte die Körner U19 damit beinahe in die Landesliga geschossen. Gleichzeitig kam der Youngster in der Rückrunde auch bereits in der 1. Mannschaft zum Einsatz. Auch hier gelangen ihm auf Anhieb in 13 Bezirksliga-Einsätzen sechs Tore.

Kein Wunder also, dass Hajdari in der laufenden Saison im Herren-Bereich so richtig durchgestartet ist und mit 14 Toren in 15 Spielen zu den besten Torjägern Westfalens gehört. Fast die Hälfte aller Körner Tore hat Hajdari erzielt und damit entscheidenden Anteil, dass die DJK in der Bezirksliga 8 nicht auf einem Abstiegsplatz steht.