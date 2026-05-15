Türkspor demontiert Weiler, Derby in Laupheim endet 0:0

– Foto: Alexander Sättele

Zum Auftakt des 31. Spieltages der Landesliga, Staffel 4, setzte der TSV Riedlingen mit einem 5:0-Sieg gegen den FC Srbija Ulm ein deutliches Zeichen. Im Kampf um Platz zwei ist die Lage weiter offen, da hinter dem FV Rot-Weiß Weiler mit jeweils nur einem Punkt Abstand die SSG Ulm 99 und der FV Olympia Laupheim folgen. Gerade deshalb bekommen die Spiele von Weiler gegen den Meister, von Ulm in Buch und von Laupheim gegen Reinstetten besonderes Gewicht. Dahinter ist die Situation schon ab Platz acht bemerkenswert eng, weil zwischen dem FC Wangen auf Rang acht mit 41 Punkten und dem TSV Riedlingen auf Rang 13 (Relegationsplatz) mit 38 Punkten nur drei Zähler liegen.



Der TSV Riedlingen ließ dem FC Srbija Ulm keine Chance und gewann vor 285 Zuschauern mit 5:0. Raphael Sontheimer eröffnete die Partie in der 30. Minute per Foulelfmeter, danach sorgten Pascal Schoppenhauer (54.), Adel Mehidi (59., 65.) und Finn Scheit (79.) für den letztendlich klaren Verlauf. Riedlingen verbesserte sich damit auf 41 Punkte und schob sich mit einem großen Sprung erstmal auf Rang zehn vor. Der FC Srbija Ulm bleibt bei 34 Punkten auf Platz 14 und muss nach dieser klaren Niederlage wieder wesentlich ernster nach unten blicken.

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Morgen, 15:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:00 live PUSH



Der TSV 1889 Buch steht mit 43 Punkten auf Rang sieben und hat nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Mietingen eine kleine Delle im Saisonendspurt. Die SSG Ulm 99 ist mit 50 Punkten Dritter, wurde aber beim 2:8 in Neu-Ulm schwer erschüttert und braucht nun zwingend eine Reaktion im Derby. Das Hinspiel gewann die SSG mit 2:1. Beide Mannschaften wollen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

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Zwischen dem FV Olympia Laupheim und dem SV Reinstetten fielen keine Tore. In einem Derby mit Bedeutung für die obere Tabellenhälfte blieb es bei einem Ergebnis, das keinem der beiden Teams den ganz großen Schritt brachte. Laupheim steht nun mit 50 Punkten auf Rang drei, Reinstetten kommt auf 42 Punkte und bleibt Neunter. Für die Gastgeber war es trotzdem ein Punkt der den Abstand auf Platz zwei auf nur noch einen Zähler verringerte.

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Türkspor Neu-Ulm gewann beim FV Rot-Weiß Weiler mit 5:1 und unterstrich auch als bereits feststehender Meister seinen Anspruch. Onur Mutlu traf in der 9. und 41. Minute, Ümüt Sönmez erhöhte in der 18. Minute, Maxwell Owusu traf in der 63. Minute, Eric Schönherr verkürzte in der 70. Minute auf 1:4, ehe Ediz Özer in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Türkspor baute sein Konto auf 64 Punkte aus und ließ keinen Zweifel daran, warum diese Mannschaft an der Spitze steht. Weiler bleibt mit 51 Punkten Zweiter, verpasste es aber den Vorsprung auszubauen.

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Der SV Kressbronn gewann gegen den SC Staig mit 2:1 und belohnte sich für einen engagierten Auftritt. Patrick Hübler brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, Simon Strobel glich in der 37. Minute für Staig aus, ehe Elias Wiesener in der 77. Minute den Siegtreffer erzielte. Kressbronn verbesserte sich trotz des bereits besiegelten Abstiegs auf 27 Punkte und zeigte noch einmal Widerstandskraft. Der SC Staig bleibt mit 39 Punkten Elfter und verpasste es, sich weiter nach oben zu schieben.

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Der FC Blaubeuren belegt mit 38 Punkten Rang zwölf und wirkt nach dem 0:5 gegen Riedlingen und dem 0:2 in Wangen verunsichert. Der FV Bad Schussenried verlor zuletzt 1:2 gegen den SV Kressbron. Das Hinspiel gewann Blaubeuren mit 3:0. Für die Gastgeber ist es ein Pflichtspiel gegen einen bereits abgestiegenen Gegner, für Schussenried eine weitere Möglichkeit nochmal einen Sieg im Saisonendspurt zu landen.

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Der FV Biberach und der FC Wangen trennten sich in einer turbulenten Partie 3:3. Jonas Brüderlin brachte Wangen in der 3. Minute per Foulelfmeter in Führung, David Wessle legte in der 20. Minute nach, doch Deniz Baris Mrden (30.) und Kai Luibrand (70.) glichen aus; erneut Deniz Baris Mrden stellte in der 73. Minute sogar auf 3:2, ehe Elias Willhalm in der 80. Minute zum 3:3 traf. Für den bereits abgestiegenen FV Biberach/ war es zumindest ein Lebenszeichen, tabellarisch es bei Rang 16 mit nun 24 Punkten. Wangen steht mit 42 Punkten auf Platz acht und holt am Ende nur einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

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Der TSV Neu-Ulm setzte sich mit 5:2 gegen den TSV Heimenkirch durch und bestätigte seinen starken Lauf. Benjamin Klingen traf in der 9., 43. und 75. Minute dreifach, dazwischen waren Simon Weber per Foulelfmeter (25.) und Niklas Kirchmann (72.) für Heimenkirch erfolgreich; Nikola Trkulja (56.) und Alan Broll (90.) trafen ebenfalls für Neu-Ulm. Die Rote Karte gegen Martin Kolb in der 74. Minute wegen einer Aktion als letzter Mann schwächte die Gäste in der Schlussphase zusätzlich. Neu-Ulm kletterte mit 46 Punkten auf Rang fünf, während Heimenkirch mit 39 Punkten Zwölfter bleibt.





