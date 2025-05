Türkspor deklassiert Hohentengen – Laupheim marschiert weiter

---



Aufstiegsrunde







Der VfB Friedrichshafen musste sich im Derby gegen den FC Wangen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und verpasste die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen. Danfa Fati Mulai brachte den Tabellenführer in der 8. Minute in Führung, Okan Housein glich nach einer Stunde für die Gäste aus. In der 67. Minute vergab Mulai zudem einen Foulelfmeter gegen Marcel Maier. Friedrichshafen führt die Tabelle nun mit 23 Punkten an, Wangen bleibt mit 17 Zählern Sechster.

---



Die SSG Ulm 99 untermauerte ihre Ambitionen auf die Relegation mit einem souveränen 5:1-Erfolg beim TSV Riedlingen. Niklas Kraus (12.), Tobias Häußler per Handelfmeter (24.) und Philipp Strobel (31.) sorgten früh für klare Verhältnisse. In der Schlussphase erhöhten Simon Müller (80.) und Linus Nadalutti (nach dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer von Jonas Siefert in der 90. Minute) auf 5:1. Ulm liegt mit 22 Punkten auf Rang zwei, Riedlingen bleibt mit neun Punkten Vorletzter.

---



Der FV Rot-Weiß Weiler ließ gegen den Tabellenletzten FC Srbija Ulm nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 4:0 durch. Nach einem frühen Treffer in der 7. Minute erhöhte Kai Kramer in der 67. Minute auf 2:0, ehe Kaan Basar mit einem Doppelpack (85.) das 3:0 erzielte. Ein Eigentor der Ulmer in der 90. Minute bedeutete dann das 4:0 für Weiler. Mit dem Sieg klettert Weiler mit nun 18 Punkten auf Rang vier, Srbija Ulm bleibt bei sechs Punkten,







Abstiegsrunde





Der FV Olympia Laupheim bleibt das Maß aller Dinge: Gegen den direkten Verfolger aus Biberach gelang im Derby ein 3:1-Heimsieg. Philip Jelica traf dreifach (13., 47., 68.) und drehte die Partie nach dem frühen Rückstand durch Robin Biesinger (1.). Laupheim bleibt ungeschlagen an der Tabellenspitze, Biberach rutscht auf Rang drei ab.

---



Mit einem regelrechten Offensivfeuerwerk fertigte Türkspor Neu-Ulm den SV Hohentengen mit 9:1 ab. Awet Kidane (24., 55.), Burak Tastan (5., 71.), Özgür Sahin (23.), Miguel Araujo (60.), Mustafa Onur Cumur (64.), Talha Savran (82.) und Kadir Nergiz (86.) trafen für die Gastgeber, dazu kam ein Eigentor von Yavuz Tuna (70.). Andrew Owusu scheiterte zudem per Elfmeter an Hohentengens Torwart (22.). Türkspor steht mit nun 30 Punkten auf Rang zwei, Hohentengen bleibt mit 13 Punkten auf Abstiegsrang elf.

---



Die TSG Ehingen sammelte im Kellerduell mit dem SV Oberzell drei wichtige Punkte. Elias Madarac (18.), Fabian Heitele (32.) und Luka Puskaric (51.) sorgten für klare Verhältnisse. Ehingen verkürzt mit dem Sieg den Rückstand auf Oberzell auf nur noch einen Zähler.

---



Der SC Türkgücü Ulm fuhr gegen den FC Mengen einen wichtigen 4:2-Heimsieg ein und belegt den Relegationplatz. Resul Buyuk (10.), Berkkan Celik (30.), Mirhad Mehanovic (38.) und Ismael Demiray (70.) trafen für die Gastgeber, Tobias Nörz (30.) und Ladislav Varady (59.) sorgten für zwischenzeitliche Spannung. Türkgücü hat nun 28 Punkte, Mengen bleibt mit 21 Zählern Achter.

---



In einem bis zur letzten Minute umkämpften Spiel setzte sich der FV Ravensburg II gegen den SV Ochsenhausen mit 3:2 durch. Jason Natterer traf für die Gäste doppelt (39., 60.), doch Ravensburg schlug durch Marko Föger (50.), Luka Föger (90.) und Marek Bleise (90.) spät zurück. Mit dem Sieg klettert Ravensburg II auf Rang sieben, Ochsenhausen bleibt mit zwölf Punkten am Tabellenende.

---