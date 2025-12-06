Türkspor chancenlos beim Herbstmeister Rapid Lübeck

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat das Nachholspiel des 15. Spieltags beim neuen Herbstmeister SC Rapid Lübeck mit 0:3 verloren. Gegen den spielstarken Tabellenführer musste Türkspor erneut stark ersatzgeschwächt antreten und konnte die Partie nur in Phasen offen gestalten. Rapid kontrollierte über lange Strecken das Geschehen und sicherte sich mit dem verdienten Heimsieg die Spitzenposition der Liga.
Die Gastgeber gingen früh in Führung: Emmanuel Rivera traf in der zehnten Minute nach einer Standardsituation zum 1:0. Türkspor, das laut Trainer Patrick Matysik „mit nur neun fitten Spielern in der Startelf“ antrat, versuchte zunächst, defensiv Ordnung zu halten. Dass der frühe Rückstand die Ausgangslage zusätzlich erschwerte, verwundert nicht. „Dementsprechend lag unser Fokus zunächst darauf, defensiv stabil zu stehen. Doch dass wir bereits nach fünf Minuten nach einer Standardsituation in Rückstand geraten, hat uns natürlich nicht geholfen.“
Trotz der schwierigen Voraussetzungen bot Türkspor eine ordentliche erste Halbzeit und erspielte sich sogar zwei hochkarätige Möglichkeiten. Matysik zeigte sich darüber enttäuscht: „Trotzdem müssen wir zur Halbzeit 2:1 führen. Dass wir diese klaren Chancen liegen lassen, ist dann einfach bitter.“ Der Ausgleich wäre verdient gewesen, blieb aber aus.
Nach der Pause stellte Türkspor die Weichen eigentlich richtig, agierte aktiver und suchte den Anschluss. Doch ein Konter nach eigenem Freistoß leitete den nächsten Rückschlag ein. Rivera traf erneut in der 52. Minute – wieder nach einer Standardsituation. „Wir kommen eigentlich ordentlich aus der Kabine, bekommen einen Freistoß, werden ausgekontert, ziehen ein Foul – und kassieren erneut nach einem Standard das zweite Gegentor. Spätestens da war dann die Luft raus.“
Rapid nutzte die zunehmende Müdigkeit der Gäste in der Schlussphase und erhöhte durch Maximilian Hamann in der 81. Minute zum 3:0-Endstand. Trotz der Deutlichkeit des Ergebnisses blieb Matysik überzeugt: „Ich bin mir jedoch sicher, dass wir mit einem vollständigen Kader etwas Zählbares mitgenommen hätten – am Ende interessiert das aber niemanden und Rapid hat über 90 Minuten gesehen verdient gewonnen. Glückwunsch an Rapid zur Herbstmeisterschaft!“
In der Tabelle bleibt Türkspor bei neunzehn Punkten und rutscht auf Rang zehn ab. Rapid Lübeck übernimmt mit nun 41 Punkten die Spitzenposition und geht als Herbstmeister in die Winterphase.
SC Rapid Lübeck – SV Türkspor Bad Oldesloe 3:0
SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Emmanuel Rivera, Begtullah Cavdarli (87. Yesin El-Gafsi), Leon Bilic, Joel Liborius Damisi, Tino Arp, Maximilian Hamann (84. Erik Bauer), Lasse Meier, Marcel Stellbrinck (80. Yaser Ismailogu), Amir Aboukassim (66. Deyr Sefer), Wahid El Gafsi (66. Peywend Cabbar) - Trainer: Christian Arp
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer (66. Rumen Zlatinov Nikolov), Marsel Alias Kmiec, Bilal Bilgic, Yusuf Bilgic, Kubilay Büyükdemir, Malte Haas, Adrian Matysik (66. Leotrim Selimi), Veysel Kara (81. Maksym Kozodoiev), Arber Selimi, Arbnor Mustafa - Trainer: Sebastian Fojcik
Schiedsrichter: Niklas Augustat - Zuschauer: 76
Tore: 1:0 Emmanuel Rivera (10.), 2:0 Emmanuel Rivera (52.), 3:0 Maximilian Hamann (81.)