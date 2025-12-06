– Foto: Nicole Seidl

Türkspor chancenlos beim Herbstmeister Rapid Lübeck 0:3-Niederlage mit großen Personalsorgen

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat das Nachholspiel des 15. Spieltags beim neuen Herbstmeister SC Rapid Lübeck mit 0:3 verloren. Gegen den spielstarken Tabellenführer musste Türkspor erneut stark ersatzgeschwächt antreten und konnte die Partie nur in Phasen offen gestalten. Rapid kontrollierte über lange Strecken das Geschehen und sicherte sich mit dem verdienten Heimsieg die Spitzenposition der Liga.

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Emmanuel Rivera traf in der zehnten Minute nach einer Standardsituation zum 1:0. Türkspor, das laut Trainer Patrick Matysik „mit nur neun fitten Spielern in der Startelf“ antrat, versuchte zunächst, defensiv Ordnung zu halten. Dass der frühe Rückstand die Ausgangslage zusätzlich erschwerte, verwundert nicht. „Dementsprechend lag unser Fokus zunächst darauf, defensiv stabil zu stehen. Doch dass wir bereits nach fünf Minuten nach einer Standardsituation in Rückstand geraten, hat uns natürlich nicht geholfen.“ Gestern, 19:00 Uhr SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck SV Türkspor Bad Oldesloe Tsp.Oldesloe 3 0 Abpfiff

Trotz der schwierigen Voraussetzungen bot Türkspor eine ordentliche erste Halbzeit und erspielte sich sogar zwei hochkarätige Möglichkeiten. Matysik zeigte sich darüber enttäuscht: „Trotzdem müssen wir zur Halbzeit 2:1 führen. Dass wir diese klaren Chancen liegen lassen, ist dann einfach bitter.“ Der Ausgleich wäre verdient gewesen, blieb aber aus. Nach der Pause stellte Türkspor die Weichen eigentlich richtig, agierte aktiver und suchte den Anschluss. Doch ein Konter nach eigenem Freistoß leitete den nächsten Rückschlag ein. Rivera traf erneut in der 52. Minute – wieder nach einer Standardsituation. „Wir kommen eigentlich ordentlich aus der Kabine, bekommen einen Freistoß, werden ausgekontert, ziehen ein Foul – und kassieren erneut nach einem Standard das zweite Gegentor. Spätestens da war dann die Luft raus.“