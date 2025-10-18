Türkspor Biberach trennt sich von Spielertrainern

Bei Türkspor Biberach ist nach einem durchwachsenen Saisonstart eine wichtige Entscheidung gefallen. Der Verein aus der Kreisliga A3 Oberschwaben hat sich mit sofortiger Wirkung von seinen beiden Spielertrainern Michael Wild (32) und Burak Kesici (32) getrennt. Nach neun Spieltagen stehen die Biberacher mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 17:20 auf dem zwölften Tabellenplatz. Zuletzt musste die Mannschaft eine torreiche 7:4-Niederlage gegen die SF Bronnen hinnehmen. Am kommenden Sonntag empfängt Türkspor den BSC Berkheim, der derzeit auf dem vorletzten Platz rangiert.
"Nach einem vielversprechenden Auftakt mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen folgte für unsere Mannschaft eine Phase, in der wir leider nicht mehr an die anfänglichen Leistungen anknüpfen konnten", sagte Spielleiter Kasap in einer Stellungnahme. „Nach neun Spielen stehen wir bei neun Punkten – eine Bilanz, die nicht unseren eigenen Ansprüchen und Zielen entspricht.“
„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Sowohl Michael als auch Burak haben in den vergangenen Monaten viel Engagement und Leidenschaft für den Verein gezeigt.“ Dennoch sei man nach intensiven Gesprächen zu dem Schluss gekommen, „dass die Mannschaft einen neuen Impuls und frischen Input benötigt, um wieder in die Spur zu finden und das volle Potenzial abrufen zu können.“
Burak Kesici wird Türkspor noch bis zur Winterpause als Spieler zu Verfügung stehen und möchte sich dann einen neuen Verein suchen.
Interimslösung besteht aus sportlicher Leitung
Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird die sportliche Leitung die Verantwortung übernehmen. Furkan Cebeci und Taha Kasap leiten gemeinsam mit Abteilungsleiter Deniz Altinok das Team interimsweise. Unterstützt wird das Trio dabei von Razvan-Constantin Bucurenciu, der zuletzt als Spielertrainer bei der SGM Ertingen/Binzwangen aktiv war und nun beratend zur Seite steht.
Kasap machte deutlich, dass die sportliche Leitung die aktuelle Situation sehr genau analysiert habe. „Die letzten Wochen waren für uns alle nicht einfach. Nach einem guten Saisonstart mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen hatten wir eigentlich große Pläne und klare Vorstellungen, wie wir den Weg dieser jungen Mannschaft weiter gestalten wollten“, erklärte er. „Leider sind viele dieser Pläne im Laufe der Saison nicht so aufgegangen, wie wir uns das erhofft hatten.“
Für die Verantwortlichen war der Zeitpunkt gekommen, die Weichen neu zu stellen. „Als sportliche Leitung mussten wir feststellen, dass wir in der aktuellen Konstellation keine klare sportliche Weiterentwicklung und Perspektive mehr gesehen haben“, so Kasap. Er betont dabei ausdrücklich das Potenzial der Mannschaft: „Türkspor Biberach hat eine junge, talentierte Mannschaft, mit vielen Spielern, die sich noch enorm weiterentwickeln können. Genau deshalb war es für uns wichtig, einen neuen Weg einzuschlagen, um frischen Wind und neue Impulse in das Team zu bringen.“
Stabilität und Punkte bis zur Winterpause
Das Ziel für die kommenden Wochen ist klar definiert: „Wir wollen wieder punkten, Selbstvertrauen aufbauen und Schritt für Schritt Stabilität gewinnen“, sagt Kasap. „Diese Woche möchten wir zu Hause unbedingt drei Punkte holen. Bis zur Winterpause wollen wir unser Punktekonto weiter ausbauen – denn wir sind überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität dafür definitiv hat.“
Für die Zukunft hat Türkspor klare Vorstellungen: „Langfristig wollen wir nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben und die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen“, betont der Spielleiter. Dabei gehe es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um das Auftreten der Mannschaft. „Entscheidend ist für uns, dass wir die Spielzeit sportlich, fair und mit Zusammenhalt zu Ende bringen – und dabei zeigen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt.“
Mit der Neuordnung im Trainerteam hofft Türkspor Biberach nun, die sportliche Wende einzuleiten und wieder in ruhigere Gewässer zu kommen. Das Heimspiel am kommenden Sonntag um 16 Uhr gegen Berkheim bietet dafür die erste Gelegenheit.