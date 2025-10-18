Türkspor Biberach trennt sich von Spielertrainern

Michael Wild (links im Bild) und Burak Kesici – Foto: Türkspor Biberach

Bei Türkspor Biberach ist nach einem durchwachsenen Saisonstart eine wichtige Entscheidung gefallen. Der Verein aus der Kreisliga A3 Oberschwaben hat sich mit sofortiger Wirkung von seinen beiden Spielertrainern Michael Wild (32) und Burak Kesici (32) getrennt. Nach neun Spieltagen stehen die Biberacher mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 17:20 auf dem zwölften Tabellenplatz. Zuletzt musste die Mannschaft eine torreiche 7:4-Niederlage gegen die SF Bronnen hinnehmen. Am kommenden Sonntag empfängt Türkspor den BSC Berkheim, der derzeit auf dem vorletzten Platz rangiert.

"Nach einem vielversprechenden Auftakt mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen folgte für unsere Mannschaft eine Phase, in der wir leider nicht mehr an die anfänglichen Leistungen anknüpfen konnten", sagte Spielleiter Kasap in einer Stellungnahme. „Nach neun Spielen stehen wir bei neun Punkten – eine Bilanz, die nicht unseren eigenen Ansprüchen und Zielen entspricht.“ „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Sowohl Michael als auch Burak haben in den vergangenen Monaten viel Engagement und Leidenschaft für den Verein gezeigt.“ Dennoch sei man nach intensiven Gesprächen zu dem Schluss gekommen, „dass die Mannschaft einen neuen Impuls und frischen Input benötigt, um wieder in die Spur zu finden und das volle Potenzial abrufen zu können.“

Burak Kesici wird Türkspor noch bis zur Winterpause als Spieler zu Verfügung stehen und möchte sich dann einen neuen Verein suchen.



Interimslösung besteht aus sportlicher Leitung

Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird die sportliche Leitung die Verantwortung übernehmen. Furkan Cebeci und Taha Kasap leiten gemeinsam mit Abteilungsleiter Deniz Altinok das Team interimsweise. Unterstützt wird das Trio dabei von Razvan-Constantin Bucurenciu, der zuletzt als Spielertrainer bei der SGM Ertingen/Binzwangen aktiv war und nun beratend zur Seite steht. Kasap machte deutlich, dass die sportliche Leitung die aktuelle Situation sehr genau analysiert habe. „Die letzten Wochen waren für uns alle nicht einfach. Nach einem guten Saisonstart mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen hatten wir eigentlich große Pläne und klare Vorstellungen, wie wir den Weg dieser jungen Mannschaft weiter gestalten wollten“, erklärte er. „Leider sind viele dieser Pläne im Laufe der Saison nicht so aufgegangen, wie wir uns das erhofft hatten.“