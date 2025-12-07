Türkspor Biberach: Trainerwechsel zur Winterpause

Razvan Constantin Bucurenciu (links im Bild) und Markus Ried – Foto: SG Ertingen/ TSG

Nach einer schwierigen Anfangsphase in der Kreisliga A3 Oberschwaben hat Türkspor Biberach die sportliche Weichenstellung für die Rückrunde vollzogen. Nach der Trennung von Burak Kesici und Michael Wild „war es uns wichtig, die Mannschaft nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich weiterzuführen“, erklärt Spielleiter Taha Kasap. Übergangsweise übernahmen Furkan Cebeci, Deniz Altinok und Kasap selbst die Verantwortung, „wobei wir freundschaftlich und fachlich besonders von Razvan Constantin Bucurenciu unterstützt wurden“. In dieser Phase habe die Mannschaft „bemerkenswert gut gearbeitet“ und die Ergebnisse seien „bereits wieder stabilisiert“ worden.

Positive Entwicklung unter Razvan Bucurenciu Entscheidend für die nun gefundene Lösung war der Eindruck der vergangenen Wochen. „Wir haben intern schnell gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit Razvan nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zu uns passt“, so Kasap. Unter seiner Leitung zeige die Mannschaft „wieder eine klare Struktur, eine hohe Trainingsbereitschaft und vor allem auch eine positive Entwicklung im taktischen Bereich“. Zudem sei „Ruhe eingekehrt“ und man stelle „eine deutliche Verbesserung im Mannschaftsgefüge“ fest: „Die Jungs mögen Razvan, Razvan respektiert die Mannschaft – und dieses gegenseitige Verhältnis ist für uns ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg. Außerdem nimmt Razvan junge Spieler und neue Gesichter offen auf, integriert sie in das Mannschaftsgefüge und fördert deren Entwicklung. Ebenso konnten mehrere Spieler der zweiten Mannschaft in den Trainingsbetrieb und zum Teil auch in den Kader der ersten Mannschaft eingebunden werden, was unserer Vereinsphilosophie absolut entspricht.“

Markus Ried verstärkt das Trainerteam Ein weiteres Signal setzt der Verein mit der Einbindung von Markus Ried. „Zur Winterpause auch Markus Ried offiziell als Co-Trainer mit an Bord“, betont Kasap. Ried bringe „nicht nur Vereinswissen, sondern auch enorme Erfahrung mit“ und unterstützt insbesondere im Torwartbereich, „ein Bereich, den wir nicht wirklich abdecken konnten“. Seine offene Art passe „sofort sehr gut in die Mannschaft“.

Ried war bereits in der Vergangenheit im Vorstand des Vereins tätig und bringt nicht nur Vereinswissen, sondern auch enorme Erfahrung mit. "Markus und Razvan kennen sich aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit und haben bereits zusammen bei anderen Vereinen gearbeitet, was den Einstieg enorm erleichtert hat."