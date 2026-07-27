Türkspor Biberach setzt den Umbruch konsequent fort Sportlicher Leiter Taha Kasap blickt optimistisch auf die neue Saison von pm · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Mit dieser Mannschaft geht Türkspor Biberach in die Saison 26/27 – Foto: Türkspor Biberach

Nach dem großen Umbruch im vergangenen Jahr setzt Türkspor Biberach den eingeschlagenen Weg auch in der neuen Saison in der Kreisliga A3 Oberschwaben konsequent fort. Insgesamt konnten wir 11 Neuzugänge verpflichten – allesamt junge, talentierte und qualitativ starke Spieler, die hervorragend zu unserer Philosophie passen.

„Wir haben letzte Saison einen riesigen Umbruch bewältigt. Vor der Saison haben uns über zehn Spieler mit enormer Qualität verlassen. Dass wir unter diesen Voraussetzungen trotzdem eine sehr solide Saison gespielt haben, war alles andere als selbstverständlich. Deshalb waren und sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden“, erklärt der sportliche Leiter Taha Kasap. Auch in diesem Sommer wurde der Kader gezielt verstärkt. Mit Arda Aksin, Marcel Storm, Leon Dibrani, Emin Isanc, Kerim Bakir, Ismethan Cöpür, Denis Hoxha, Golabin Pereski, Kristijan Pereski, Alex Raduschewski und Muhammed Manjang konnten insgesamt elf neue Spieler verpflichtet werden. Viele davon kommen aus leistungsstarken Jugendmannschaften oder bringen bereits höherklassige Erfahrung mit.





von links nach rechts: Co-Trainer Markus Ried, Trainer Razvan Constantin Bucurenciu, Sportlicher Leiter Taha Kasap – Foto: Türkspor Biberach

Die Vorbereitung verläuft bislang äußerst positiv. Nicht nur die Ergebnisse stimmen, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt.

„Wir trainieren aktuell auf einem richtig hohen Niveau. Bei nahezu jeder Einheit stehen mindestens 25 Spieler auf dem Platz. Das Tempo im Training ist hoch, die Intensität stimmt und jeder zieht voll mit. Genau das wünschen wir uns als sportliche Leitung“, so Kasap.