Türkspor Biberach setzt den Umbruch konsequent fort

Nach dem großen Umbruch im vergangenen Jahr setzt Türkspor Biberach den eingeschlagenen Weg auch in der neuen Saison in der Kreisliga A3 Oberschwaben konsequent fort. Insgesamt konnten wir 11 Neuzugänge verpflichten – allesamt junge, talentierte und qualitativ starke Spieler, die hervorragend zu unserer Philosophie passen.
„Wir haben letzte Saison einen riesigen Umbruch bewältigt. Vor der Saison haben uns über zehn Spieler mit enormer Qualität verlassen. Dass wir unter diesen Voraussetzungen trotzdem eine sehr solide Saison gespielt haben, war alles andere als selbstverständlich. Deshalb waren und sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden“, erklärt der sportliche Leiter Taha Kasap.
Auch in diesem Sommer wurde der Kader gezielt verstärkt. Mit Arda Aksin, Marcel Storm, Leon Dibrani, Emin Isanc, Kerim Bakir, Ismethan Cöpür, Denis Hoxha, Golabin Pereski, Kristijan Pereski, Alex Raduschewski und Muhammed Manjang konnten insgesamt elf neue Spieler verpflichtet werden. Viele davon kommen aus leistungsstarken Jugendmannschaften oder bringen bereits höherklassige Erfahrung mit.
Die Vorbereitung verläuft bislang äußerst positiv. Nicht nur die Ergebnisse stimmen, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt.
„Wir trainieren aktuell auf einem richtig hohen Niveau. Bei nahezu jeder Einheit stehen mindestens 25 Spieler auf dem Platz. Das Tempo im Training ist hoch, die Intensität stimmt und jeder zieht voll mit. Genau das wünschen wir uns als sportliche Leitung“, so Kasap.
Auch die Testspiele bestätigen den positiven Eindruck. Die Mannschaft präsentiert sich spielerisch stark, entwickelt sich von Woche zu Woche weiter und zeigt, dass sie auf einem guten Weg ist.
Trotz der positiven Entwicklung möchte man bei Türkspor Biberach bewusst auf große Ankündigungen verzichten. „Unser Ziel ist nicht, den Druck aufzubauen, unbedingt aufsteigen zu müssen. Wir wollen attraktiven, mutigen Fußball spielen, unsere jungen Spieler weiterentwickeln und uns in jedem Spiel bestmöglich präsentieren. Wenn wir diese Leistungen konstant auf den Platz bringen, dann wollen wir selbstverständlich auch in der Spitzengruppe der Liga mitspielen.“
Mit einem jungen, hungrigen Kader, hoher Trainingsbeteiligung und einer klaren sportlichen Ausrichtung blickt Türkspor Biberach optimistisch auf die bevorstehende Saison.