Türkspor belohnt starke zweite Hälfte mit spätem Ausgleich Der SV Türkspor Bad Oldesloe kommt beim TuS Hartenholm nach einer schwachen ersten Hälfte zurück und belohnt sich in der Nachspielzeit mit dem 1:1. Trainer Patrick Matysik sieht dennoch eher zwei verlorene Punkte. von ck · Gestern, 19:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Nach dem frühen Rückstand steigert sich Türkspor nach der Pause erheblich, erspielt sich mehrere gute Möglichkeiten und muss bis zur 93. Minute auf den Ausgleich warten. Luca Störmer sorgt schließlich für den ersten Punkt der neuen Saison.

Es war ein später Lohn für eine deutliche Steigerung: Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Luca Störmer der Treffer, mit dem sich der SV Türkspor Bad Oldesloe beim TuS Hartenholm noch ein 1:1 sicherte. Angesichts des Zeitpunkts hätte sich der Ausgleich wie ein gewonnener Punkt anfühlen können. Trainer Patrick Matysik bewertete das Ergebnis jedoch anders. „Für mich sind es heute eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener“, sagte der Coach nach einer Begegnung mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Türkspor findet zunächst nicht ins Spiel In den ersten 45 Minuten bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Türkspor hatte Schwierigkeiten, die eigenen Vorstellungen umzusetzen und sich auf die Bedingungen einzustellen. „Die erste Halbzeit ging aus meiner Sicht klar an den Gegner, da haben wir nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen hatten“, räumte Matysik ein. Besonders mit dem großen und stumpfen Platz habe seine Mannschaft Probleme gehabt.

Hartenholm nutzte seine stärkere Phase früh. Maximilian Kokot brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Gerade die Entstehung des Gegentreffers ärgerte Matysik im Nachhinein. „Das ist aus meiner Sicht einfach zu billig und darf uns so nicht passieren“, kritisierte der Trainer. Bis zur Pause fand Türkspor keine passende Antwort und ging folgerichtig mit dem Rückstand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch deutlich. Bad Oldesloe trat wesentlich zielstrebiger auf, drängte Hartenholm zunehmend zurück und erspielte sich die besseren Möglichkeiten. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann aber die deutlich bessere Mannschaft und hatten ein klares Chancenplus“, sagte Matysik. Dabei fehlten teilweise nur Zentimeter zum Ausgleich. Besonders bitter war eine Szene, in der der Ball nach einem Treffer am Innenpfosten entlang der Torlinie rollte, aber nicht den Weg ins Netz fand.