Türkspor belohnt sich nicht: Chancenplus ohne Treffer in Rönnau

Der SV Türkspor Bad Oldesloe bleibt beim SC Rönnau zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor, verpasst es aber trotz klarer Spielanteile, den nächsten Sieg einzufahren.
Von Beginn an übernahm der SV Türkspor Bad Oldesloe die Initiative und setzte früh das erste Ausrufezeichen. Bereits nach wenigen Minuten bot sich die erste gute Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gäste mehr Ballbesitz hatten und die Richtung vorgaben, während sich der SC Rönnau auf eine kompakte Grundordnung konzentrierte. Türkspor suchte immer wieder Lösungen im letzten Drittel, fand jedoch zunächst nicht die nötige Präzision im Abschluss.
Mit zunehmender Spielzeit verstärkte sich dieses Bild. Besonders im zweiten Durchgang erspielten sich die Gäste ein deutliches Chancenplus und ließen defensiv kaum etwas zu. „Im Laufe des Spiels und vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir ein eindeutiges Chancenplus und kaum etwas zugelassen“, analysierte Trainer Patrick Matysik. Seine Mannschaft agierte strukturiert, setzte den Matchplan sauber um und kontrollierte das Geschehen – einzig der entscheidende Treffer fehlte.
Der SC Rönnau hielt mit Einsatz dagegen und verteidigte diszipliniert, ohne selbst viele Akzente nach vorne zu setzen. So blieb es bis in die Schlussphase hinein bei einer Partie, in der Türkspor zwar näher am Sieg war, sich aber nicht belohnen konnte. „Unterm Strich ist das Unentschieden ärgerlich, weil wir schon über die gesamte Spielzeit die aktivere und bessere Mannschaft waren“, sagte Matysik, der dennoch auch Positives hervorhob: „Wir haben den Matchplan von der Struktur perfekt umgesetzt und zum dritten Mal in Folge zu null gespielt.“
Am Ende steht ein torloses Remis, das sich für die Gäste wie ein verpasster Sieg anfühlt. In der Tabelle verbessert sich der SV Türkspor Bad Oldesloe leicht auf 37 Punkte, während der SC Rönnau mit nun 35 Zählern den Abstand nach unten zumindest stabil hält.
SC Rönnau – SV Türkspor Bad Oldesloe 0:0
SC Rönnau: Nico Heuer, Tim Hamann, Torge Willhoeft, Mirco Schultz, Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer (61. Nicolai Steffen), Janick Loose, Mats Hamann (46. Jasper Fredrich), Ruven Seydel (83. Mats Lukas Glodeck), Melvin Jöns (46. Marko Stoliar), Jonte Christoph Frommhagen - Trainer: Pascal Lorenz
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Kamel Ejleh (71. Fatih Karanfil), Muhammed Mecit Kurtoglu (46. Lennart Hein), Hokir Busali, Adrian Matysik, Veysel Kara (85. Arda Kati), Jonas Borrek, Arber Selimi, Arbnor Mustafa, Abdullah Besli - Trainer: Patrick Matysik
Schiedsrichter: Simon Schmeling
Tore: keine Tore