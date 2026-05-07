Türkspor belohnt sich nicht: Chancenplus ohne Treffer in Rönnau

– Foto: Nicole Seidl

Der SV Türkspor Bad Oldesloe bleibt beim SC Rönnau zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor, verpasst es aber trotz klarer Spielanteile, den nächsten Sieg einzufahren.

Von Beginn an übernahm der SV Türkspor Bad Oldesloe die Initiative und setzte früh das erste Ausrufezeichen. Bereits nach wenigen Minuten bot sich die erste gute Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gäste mehr Ballbesitz hatten und die Richtung vorgaben, während sich der SC Rönnau auf eine kompakte Grundordnung konzentrierte. Türkspor suchte immer wieder Lösungen im letzten Drittel, fand jedoch zunächst nicht die nötige Präzision im Abschluss.

Mit zunehmender Spielzeit verstärkte sich dieses Bild. Besonders im zweiten Durchgang erspielten sich die Gäste ein deutliches Chancenplus und ließen defensiv kaum etwas zu. „Im Laufe des Spiels und vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir ein eindeutiges Chancenplus und kaum etwas zugelassen“, analysierte Trainer Patrick Matysik. Seine Mannschaft agierte strukturiert, setzte den Matchplan sauber um und kontrollierte das Geschehen – einzig der entscheidende Treffer fehlte.