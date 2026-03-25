Türkspor Beerfelden: Zwangsabstieg nach drei Spielabsagen Nach drei Spielabsagen wurde Türkspor Beerfelden aus dem Spielbetrieb der A-Liga ausgeschlossen +++ Doch der Blick richtet sich schon wieder nach vorn, auf den Neustart in der B-Liga von Christopher Frank · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

Türkspor Beerfelden musste sein Team aus der A-Liga Odenwald zurückziehen. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Beerfelden. Nach 21 von 30 Spieltagen ist die Abstiegsfrage in der Fußball-Kreisliga A in zwei von maximal vier Fällen so gut wie geklärt. Bei nur einem Zähler auf der Habenseite und 17 Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz ist der Klassenerhalt von Türkiyemspor Breuberg nur noch theoretischer Natur. Gar nichts mehr zu deuteln gibt es nach dem vergangenen Wochenende am Abstieg von Türkspor Beerfelden. Das Oberzent-Team sagte die Partie gegen Spitzenreiter SG Sandbach ab – es war die dritte Spielabsage der laufenden Saison. Logische Konsequenz: Türkspor wurde nach einem Sportgerichtsurteil aus dem laufenden Spielbetrieb der A-Liga Odenwald ausgeschlossen und steht somit als erster Absteiger in die B-Liga fest. Alle verbleibenden Spiele werden mit 3:0 für die Gegner gewertet.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Spannend bleibt es somit wohl nur noch zwischen dem SV Gammelsbach und dem FC Finkenbachtal, die aktuell mit jeweils 18 Zählern den ersten direkten Abstiegsplatz (Gammelsbach) und den Relegationsplatz (Finkenbachtal) belegen. Sie dürften sich bis zum Saisonende einen Kampf um die Teilnahme an den Entscheidungsspielen mit dem B-Liga-Vertreter liefern. Tabellenplatz zwölf (FV Mümling-Grumbach), der gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt ist, ist für beide bereits sieben Zähler entfernt.

Das Aus für Türkspor Beerfelden hat sich abgezeichnet Zurück zu Türkspor Beerfelden: Das vorzeitige Saison-Aus drohte schon seit Längerem, nachdem die Partie gegen die SG Nieder-Kainsbach sowie das Hinspiel bei Ligaprimus Sandbach in der Hinrunde wegen Personalmangels abgesagt worden waren. In sportlicher Hinsicht hatte sich das Team vor der Winterpause berappelt und die Abstiegszone vorübergehend verlassen. Doch schon im Februar war klar, dass es auch zu Beginn der Rückrunde wieder eng werden könnte. Insbesondere im Sturm drückte der Schuh, nachdem sich Torjäger Barkin Kücüksürücü eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.