Türkspor Augsburg ist chancenlos

Der Gratis-Glühwein sorgte für etwas Wärme, genauso wie der Jubel über die Tore, die der SV Erlbach beim 4:0-Erfolg gegen Türkspor Augsburg ausgiebig feierte. Zumindest unter den Fans der Oberbayern, während die Partie für die Augsburger ausgesprochen ernüchternd verlief. Bereits zur Pause lagen die Schützlinge von Trainer Servet Bozdag mit 0:3 zurück. Von Beginn an war Türkspor unter Druck, fing sich nach dem frühen 1:0 von Christopher Obermeier in der Anfangsviertelstunde noch das zweite Gegentor durch den 16-Meter-Schuss von Leonhard Thiel. Erlbach blieb am Drücker und schlug durch Yannik Seils mit dem Halbzeitpfiff nach. Beim letzten Heimauftritt des Jahres hielt die Spielfreude des SVE auch nach dem Seitenwechsel an, die Augsburger waren ohne eine echte Chance und kamen mit dem 4:0, für das Tobias Duxner noch sorgte, letztlich sogar gut davon. Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 268 Tore: 1:0 Christopher Obermeier (4.), 2:0 Leonhard Thiel (15.), 3:0 Yannik Seils (45.+2), 4:0 Tobias Duxner (68.)

Nur eine Teil-Revanche ist dem TSV Nördlingen. Gegen den FC Sportfreunde Schwaig reichte es nur zu einem 2:2; das Hinspiel hatten die Rieser 1:3 verloren. Zunächst einmal handelte sich der TSV einen Rückstand ein, wobei die Schwaiger dabei Schützenhilfe erhielten. Manuel Meyer unterlief in der eigenen Hälfte ein Fehlpass, Robert Rohrhirsch schnappte sich das Leder und legte für seinen Torjäger Raffael Ascher auf – 0:1. Der Ausgleich ließ nur vier Minuten auf sich warten: Mario Szabos Linksschuss aus 18 Metern landete am Innenpfosten und dann hinter der Torlinie.

Nördlingen blieb im Vorwärtsgang, der Lohn war der Führungstreffer. Simon Gruber hatte per Kopf abgelegt und Alexander Schröter aus acht Metern unhaltbar eingenetzt. Doch schon zwei Minuten später schlugen die Schwaiger zurück. Philipp Gau brachte einen Freistoß vors Tor, wo keiner Sebastian Hofmaier am 2:2 hindern konnte. „Mit dem Unentschieden sind wir nicht zufrieden, es wäre mehr für uns drin gewesen“, meinte TSV-Coach Daniel Kerscher hinterher und ärgerte sich: „Beide Gegentreffer waren vermeidbar.“ Wobei er auch monierte, dass der Freistoß vor dem 2:2 ein ungeahndetes Schwaiger Handspiel vorausging. (jais, red) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Raffael Ascher (33.), 1:1 Mario Szabo (37.), 2:1 Alexander Schröter (59.), 2:2 Sebastian Hofmaier (61.)