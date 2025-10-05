Türkspor Augsburg feiert ein spätes Comeback

Ganz spät rettete Türkspor Augsburg in der Bayernliga Süd noch einen Punkt. Im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen reichten zwei späte Treffer noch zu einem 2:2. Darauf hoffte der TSV Kottern vergeblich, gegen den FC Pipinsried gab es mit dem 0:1 eine weitere Heimniederlage.
Sieben Minuten vor Schluss schien die Partie entschieden. Der FC Gundelfingen hatte gerade das 2:0 bei Türkspor Augsburg erzielt. Doch die Augsburger kamen noch zum 2:2. 180 Sekunden nach dem 0:2 verwandelte Tobias Ullmann einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt zum Anschlusstreffer. Was Türkspor nochmal Rückenwind verlieh. In der Nachspielzeit war es dann der eingewechselte Ibrahim Capar, der den Ball an den Pfosten knallte. Der Abpraller landete auf dem Rücken von FCG-Torhüter Tobias Werdich und flog dann ins Netz.
Türkspor war zuvor zwar bemüht, blieb jedoch weitgehend harmlos. Aber auch die Gundelfinger hatten bei heftigen Windböen, die den Ball stets unberechenbar machten, offensiv so ihre Probleme. Das 0:1 fiel dann per Elfmeter, nachdem Türkspors Verteidiger Engjell Havolli bei einer Rettungsaktion im Strafraum gegen FCG-Angreifer Simon Achatz ein klein wenig Ball und ganz viel Fuß getroffen hatte. Mehmet Fidan schnappte sich die Kugel und traf gegen seinen Ex-Klub zum 0:1. Im zweiten Abschnitt rannten die Augsburger gegen den Wind an, hatte aber erst in der 82. Minute durch Capar eine echte Torchance. Im Gegenzug konnten Havolli und Daniel Biermann den FCG-Stürmer David Spizert nicht entscheidend vom Ball trennen, immer wieder kam er an die Kugel und machte vermeintlich den Sack zu.
Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 135
Tore: 0:1 Mehmet Ali Fidan (29./Foulelfmeter), 0:2 David Spizert (83.), 1:2 Tobias Ullmann (86.), 2:2 Ibrahim Capar (90.+1)
Sieben Heimspiele hat der TSV Kottern bislang absolviert, ein mageres Pünktchen sprang für die Oberallgäuer dabei heraus. Auch gegen den FC Pipinsried ging der TSV mit der 0:1-Niederlage leer aus. Da konnte auch der neue Kotterner Trainer Andreas Maier nichts ändern. Zumindest was das nackte Ergebnis betrifft.
Dabei hätten Kevin Haug und Roland Fichtl den TSV durchaus in Führung bringen können, doch dann lag der Ball auf der anderen Seite im Netz. Mario Götzendörfer hatte von der Strafraumkante abgezogen und früh das "goldene" Tor erzielt. Ansonsten ließ die Kotterner Defensive zwar wenig zu, stand sicher, aber das half letztlich wenig weiter. Denn konnte Kevin Haug kurz vor Schluss die Ausgleichschance nicht nutzen, im Abschluss brachte er nicht genügend Druck hinter den Ball.
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 480
Tor: 0:1 Mario Götzendörfer (13.)
Der TSV Nördlingen kassiert zu viele Gegentore. Auch beim bisherigen Schlusslicht FC Sturm Hauzenberg fingen sich die Rieser drei Treffer ein und unterlagen mit 1:3. Diese Schwäche ist der Hauptgrund, warum der TSV in acht Auswärtsspielen noch sieglos ist. Da konnten auch die Umstellungen, die Trainer Daniel Kerscher gegenüber dem 2:3 gegen den TSV Landsberg auf fünf Positionen vornahm, nichts ändern.
Hauzenberg kam gut aus den Startlöchern, ohne zunächst richtig gefährlich zu werden. Das sollte sich nach der Pause ändern. Wobei die Nördlinger beim 1:0 Schützenhilfe leisteten. Ein Rückpass von Julian Bosch geriet viel zu kurz, Hannes Hobelsberger erfasste die Situation und beflügelte die Niederbayern dadurch. Philipp Michl wurde im Nördlinger Strafraum von Thomas Schmid von den Beinen geholt. Johannes Stingl verwandelte den Strafstoß sicher. Nur vier Minuten später folgte das 3:0: Bastian Schmid flankte dabei auf den Kopf von Luca Canales Uhrmann. Zwar kam Nördlingen noch zu seinem fast schon obligatorischen späten Tor, doch der Treffer von Alexander Schröter konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.
Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Hannes Hobelsberger (52.), 2:0 Johannes Stingl (65./Foulelfmeter), 3:0 Luca Canales Uhrmann (70.), 3:1 Alexander Schröter (89.)
Der TSV Landsberg setzt seine Siegesserie fort. Gegen den FC Ismaning hieß es am Ende 7:1, wobei die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden war. Wobei TSV-Trainer Christoph Rech bei der Chancenverwertung sogar noch Luft nach oben sieht. Zwei, drei Tore mehr wären aus seiner Sicht drin gewesen, auch wenn das angesichts des Resultats „meckern auf sehr hohem Niveau“ sei.
Maximilian Seemüller sorgte mit einer sehenswerten Einzelaktion für die frühe Führung und drei Minuten später legte Timo Reich das 2:0 nach. Die Landsberger hielten den Druck hoch und schlugen vor der Pause drei weitere Mal zu. Benedikt Auburger (2) und Seemüller trugen sich in die Torschützenliste ein.
Im zweiten Abschnitt machten die Landsberger einfach da weiter, wo sie aufgehört hatten. Seemüller legte den Ball mit der Hacke für Kilian Pittrich auf, der frei stehend den Torwart ausguckte und überlegt zum 6:0 einschob. Vier Minuten später schafften dann auch die Ismaninger durch ihren Torjäger Alessandro Cazorla ihren ersten und einzigen Treffer, allerdings unter Mithilfe von Landsbergs Torhüter Leopold Leimeister, der sich anschließend an den eigenen Kopf griff und zu Boden sank. Der Frust war aber schnell verflogen, denn Jannik Fippl sorgte postwendend zum 7:1. Im Anschluss verlor die Partie deutlich an Dynamik, weil sich beide Seiten offenbar mit dem Ergebnis arrangiert hatten. (chmü) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 340
Tore: 1:0 Maximilian Seemüller (6.), 2:0 Daniele Sgodzaj (9.), 3:0 Benedikt Auburger (36.), 4:0 Maximilian Seemüller (40.), 5:0 Benedikt Auburger (42.), 6:0 Kilian Pittrich (47.), 6:1 Alessandro Cazorla (51.), 7:1 Jannik Fippl (53.)