Türkspor Augsburg feiert ein spätes Comeback

Der TSV Landsberg setzt seine Siegesserie fort. Gegen den FC Ismaning hieß es am Ende 7:1, wobei die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden war. Wobei TSV-Trainer Christoph Rech bei der Chancenverwertung sogar noch Luft nach oben sieht. Zwei, drei Tore mehr wären aus seiner Sicht drin gewesen, auch wenn das angesichts des Resultats „meckern auf sehr hohem Niveau“ sei.

Maximilian Seemüller sorgte mit einer sehenswerten Einzelaktion für die frühe Führung und drei Minuten später legte Timo Reich das 2:0 nach. Die Landsberger hielten den Druck hoch und schlugen vor der Pause drei weitere Mal zu. Benedikt Auburger (2) und Seemüller trugen sich in die Torschützenliste ein.

Im zweiten Abschnitt machten die Landsberger einfach da weiter, wo sie aufgehört hatten. Seemüller legte den Ball mit der Hacke für Kilian Pittrich auf, der frei stehend den Torwart ausguckte und überlegt zum 6:0 einschob. Vier Minuten später schafften dann auch die Ismaninger durch ihren Torjäger Alessandro Cazorla ihren ersten und einzigen Treffer, allerdings unter Mithilfe von Landsbergs Torhüter Leopold Leimeister, der sich anschließend an den eigenen Kopf griff und zu Boden sank. Der Frust war aber schnell verflogen, denn Jannik Fippl sorgte postwendend zum 7:1. Im Anschluss verlor die Partie deutlich an Dynamik, weil sich beide Seiten offenbar mit dem Ergebnis arrangiert hatten. (chmü) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 340

Tore: 1:0 Maximilian Seemüller (6.), 2:0 Daniele Sgodzaj (9.), 3:0 Benedikt Auburger (36.), 4:0 Maximilian Seemüller (40.), 5:0 Benedikt Auburger (42.), 6:0 Kilian Pittrich (47.), 6:1 Alessandro Cazorla (51.), 7:1 Jannik Fippl (53.)