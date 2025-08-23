"Türkspor Allach startet mit Hindernissen"

Im Härtetest gegen Kreisliga Absteiger Inhauser Moos fehlen Coach Seyfi gleich acht Spieler! Zu den Urlaubern gehören: Danilo Zarkovic, Arianit Ahmeti, Kürsat Demir und Luka Tepsic. Hinzu kommen noch die Verletzten: Yakup Odabas, Chadrac Iyenze Engobo, Marko Nikolic und Mamadou Sow Diba.

Das ist ärgerlich! Zu den Urlaubern kommt also noch Verletzungspech hinzu. Das kann die Vorbereitung auf das Spiel gegen Inhauser Moos sicherlich nicht leichter machen. Wie geht Coach Seyfi mit dieser Situation um? Hat er bereits eine Strategie entwickelt, um die fehlenden Spieler zu ersetzen?





"Der Auftakt ist nie leicht, weil alle gut in die Saison starten wollen", sagt Coach Seyfi. "Ich bin gewohnt, dass einige Spieler im Urlaub sind, das kenne ich von früheren Stationen. Aber dass auch so viele verletzt sind, kommt natürlich überraschend. Trotzdem ist die Mannschaft gut vorbereitet und wird dem Gegner Paroli bieten. Wir wollen zu Hause auf alle Fälle ein Spiel auf Augenhöhe bieten."

Unsere voraussichtliche Startaufstellung:



- Tor: Ümit A.

- Abwehr: Furkan B , Enesi A., Atakan D, Ndong M

- Mittelfeld: Emanuel J , Emre A., Ahmet D., Oguzhan G.

- Angriff: Ben Salah O., Sadik B.