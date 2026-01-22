Türkspor-Akteur folgt Ex-Türkspor-Coach Borchmann zum TuS Ennepetal

Der 21-jährige Joel Westheide hat fast ausschließlich seine Senioren-Karriere unter Coach Max Borchmann verbracht. Dieser holte den früheren Iserlohner Jugendspieler im Sommer 2023 aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07 zum FC Iserlohn zurück. Bei den Ostwestfalen hatte der Mittelfeldspieler U17- und U19-Bundesliga gespielt und war daraufhin in seinen ersten Seniorenjahren beim FCI auf Anhieb Stammspieler.

Borchmann verabschiedete sich Ende 2024 zum damaligen Regionalligisten Türkspor Dortmund und holte Westheide im Sommer 2025 wieder zu sich. Nachdem Borchmann im November 2025 bei Türkspor entlassen wurde und wenig später beim TuS Ennepetal anheuerte, folgt ihm auch dieses Mal Westheide, der damit nach Francesco di Gregrorio (Fortuna Köln II) und Edon Rizaj (RW Ahlen) Ennepetals dritter Winterneuzugang ist.