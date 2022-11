Türksp. Nürtingen – Oberensingen II 3:1

Viel Lob hatte Türkspors Abteilungsleiter Ferhat Ayhan für die Gäste nach dem 3:1-Sieg übrig: „Das war der erste Gegner, der uns hier zu Hause das Spiel schwer gemacht hat.“ Entsprechend gingen die „Sandhasen“ durch Robin Feuchter nach einem Abwehrfehler der Nürtinger in Führung (11.), doch nur fünf Minuten später setzte Türkspors Ardijan Elezaj gekonnt zur Flanke an und fand Emre Sahin, der nur noch einköpfen musste (16.). Nach Wiederanpfiff folgte ein wichtiger Moment der Partie: Türkspors Torhüter Tayyib Gülay lenkte einen Ball mit den Fingerspitzen an die Latte (65.). „Sonst wäre das nochmals schwer geworden“, wusste Ayhan. Rund zehn Minuten später schlug aber erneut der Mann des Spiels zu: Elezaj belohnte sich per Doppelpack (76., 80.) und bescherte dem Primus den Sieg. Quelle NTZ