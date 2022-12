Türkmen verlässt Beeck und geht nach Vichttal zurück Mittelrheinliga: Dogukan Türkmen wechselt innerhalb der Liga und wechselt vom FC Wegberg-Beeck zum VfL Vichttal.

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Ab Januar wird Türkmen wieder für Vichttal spielen. Dort war er speziell in der Hinrunde der vergangenen Saison mit neun Toren und fünf Assists in 14 Partien auch sehr erfolgreich. Wegen einer Schambeinentzündung fiel er danach nahezu die komplette Rückrunde aus. An die Form von davor vermochte er in Beeck nicht anzuknüpfen. In der Liga traf er für den FC keinmal – und bereitete auch keinen Treffer vor.