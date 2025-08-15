Türkiyes Musse: Erst Top-Vorarbeit, dann unnötige Gelb-Rote-Karte

Anfangs war es nur ein Abtasten, dann wurde es ein Geduldsspiel. Mit elf gegen elf hatte der SC Victoria zwar die Spielanteile, aber nicht das klare Übergewicht. Es brauchte eine Einzelaktion, um die Partie zu öffnen und die kam vom Youngster: Noah-Ali Musse Osman, 21, Neuzugang vom Eimsbütteler TV. Auf engstem Raum schüttelte er gleich zwei Gegenspieler ab, öffnete den Blick und legte für Christian Degener auf, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob (29.).

Doch Musse erlebte noch vor der Pause den abrupten Wechsel vom Helden zum Gelb-Rot-Sünder. Bereits verwarnt, setzte er zu einem ungestümen Foul an, das weder Ball noch Gegner brauchte – der gute Schiedsrichter Furkan Cevdet Vardar kannte keine Milde und zeigte Gelb-Rot (44.).