Türkiyes Musse: Erst Top-Vorarbeit, dann unnötige Gelb-Rote-Karte

Anfangs war es nur ein Abtasten, dann wurde es ein Geduldsspiel. Mit elf gegen elf hatte der SC Victoria zwar die Spielanteile, aber nicht das klare Übergewicht. Es brauchte eine Einzelaktion, um die Partie zu öffnen und die kam vom Youngster: Noah-Ali Musse Osman, 21, Neuzugang vom Eimsbütteler TV. Auf engstem Raum schüttelte er gleich zwei Gegenspieler ab, öffnete den Blick und legte für Christian Degener auf, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob (29.).
Doch Musse erlebte noch vor der Pause den abrupten Wechsel vom Helden zum Gelb-Rot-Sünder. Bereits verwarnt, setzte er zu einem ungestümen Foul an, das weder Ball noch Gegner brauchte – der gute Schiedsrichter Furkan Cevdet Vardar kannte keine Milde und zeigte Gelb-Rot (44.).
Nach dem Wechsel zog sich der FC Türkiye in einem disziplinierten 4-4-1 zurück, verteidigte tief und mit großer Hingabe. Victoria fand selten den Weg durch die kompakten Reihen, versuchte es zu oft mit Halbfeldflanken und verzweifelten Distanzschüssen. Die Uhr lief, die Ideen schwanden, bis Innenverteidiger Brian Baumjohann die Brechstange auspackte. Sein Schuss aus gut 25 Metern krachte an die Latte, von dort an den Rücken von Türkiye-Torwart Ubai El Kahil und über die Linie (87.).
Es blieb beim 1:1, ein Resultat, das sich für die Gäste nicht wie ein Triumph anfühlte. Nach dem Punktgewinn in Niendorf holte Türkiye nun auch bei einem weiteren Team aus der oberen Tabellenhälfte Zählbares. Victoria dagegen bleibt zu Hause ohne Sieg, verhinderte aber wie schon gegen Paloma eine späte Niederlage. Der Nimbus der Auswärtsstärke – sechs von acht Punkten in der Fremde – bleibt bestehen.
SC Victoria Hamburg – FC Türkiye Wilhelmsburg 1:1 (0:1)
SC Victoria Hamburg: Simon Heinbockel, Brian Jungjohann, Max Kahr, Pepe Nick Bensch (83. Paul Matthis Fröhlich), Luca Fynn Reimers (70. Marc Pichelmann), Luca Joel Palzer (91. Moritz Erichsen), Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Dennis Bergmann, Darijo Maksimovic (70. Jan-Ole Eggers), Richard Arndt, Yago Heider (83. Kay-Fabian Adam) - Trainer: Sascha Bernhardt
FC Türkiye Wilhelmsburg: Ubai El Kahil, Oguz Koras, Metekaan Yilmaz, Fatih Umurhan, Joel Morkeh, Christian Degener, Niklas Golke, Enes Aksoy (69. Abdalla Mountari) (71. Pedro Gomes Dos Santos), Noah-Ali Musse Osman, Michael Ening (46. Viktor Hugo Cadilhe Branco) - Trainer: Adil Tolga Odabas
Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)
Tore: 0:1 Christian Degener (29.), 1:1 Ubai El Kahil (87. Eigentor)
Gelb-Rot: Noah-Ali Musse Osman (44./FC Türkiye Wilhelmsburg/Erste Gelbe: Freistoßausführung verhindert, zweite gelbe: Foul mit gestrecktem Bein)