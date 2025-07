Türkiyemspor: Zwei Königstransfers plus reichlich Neue

Türkiyemspor Berlin spielt eine Grottensaison. Fast landet der Kreuzberger Traditionsverein in der Bezirksliga. "Das soll sich nicht wiederholen" meint der sportliche Leiter Hakan Matur vom Landesligisten. Und verkündet Neuzugänge

Vom Oberligisten Tasmania Berlin kommt Offensivspieler und Standardspezialist Ali Alyaz. Der 29-jährige hat in seiner Karriere ein Drittliga-Spiel für Energie Cottbus absolviert. Und fast 200 Spiele in der Oberliga. Vom Berliner Meister und Oberliga-Aufsteiger SD Croatia soll Innenverteidiger Modu Lamin Sanyang die Kreuzberger verstärken. Der 33-jährige erlebt ein Türkiyemspor-Revival. Spielte von 2018-2022 in Kreuzberg (Landes- und Berlinliga).

Weitere Neuzugänge

Von Landesliga-Absteiger BSV Dersim 1993 kommt Ryan Smith Mabom Njiki mit Oberligaerfahrung bei Union Fürstenwalde. Ebenfalls neu im Kader ist Chinecherem Joseph Okoli-Onumazi von Union Fürstenwalde. Zwei Spiele absolviert der Angreifer in der Brandenburg-Liga. Aus dem Berliner Raum schließt sich Murat Karasu vom Bezirksligisten FC Amed dem Landesligisten an.

Fünf Transfers von Rehberge

Gleich vier Neuzugänge stammen vom Lokalrivalen BSC Rehberge. 2 x Prince Aboagye (beides Angreifer, 21 und 22 Jahre alt) soll Geschwindigkeit reinbringen beim Landesligisten. Kommen mit Berlin-Liga Erfahrung (Stern 1900 und Füchse Berlin). Die weiteren Transfers heissen Ahmet Cetin (Abwehrspieler), Benedikt Sulemana (Angriff) und Jadel Lewis (Abwehrspieler).

Mit diesem breit aufgestellten Kader will Türkiyemspor nicht nur in der Liga bestehen, sondern sich langfristig wieder als feste Größe im Berliner Fußball etablieren.

