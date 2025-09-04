Türkiyemspor will den Tabellenführer stürzen, Kellerduell bei Überruhr

Für den Begriff des Topspiels ist es sicher noch ein paar Wochen zu früh, dennoch treffen mit dem SV Borbeck – seines Zeichens verlustpunktfreier Tabellenführer der Gruppe 1 – und Türkiyemspor Essen zwei Teams aufeinander, die einen mindestens ordentlichen Saisonstart hinter sich haben. Türkiyemspor dürfte nach dem fünften Rang aus der Vorsaison sicher ähnliche Tabellengefilde anpeilen, während Aufsteiger Borbeck sogar noch etwas vorsichtigere Saisonziele hegen dürfte. Ebenfalls schadlos ist bislang Al-ARZ Essen durch die Saison marschiert und bekommt es mit dem FC Stoppenberg zu tun. Schlusslicht Bader SV, ebenso wie der Essener SC Preußen und die SF Altenessen hoffen auf den ersten Punktgewinn.
In Gruppe 2 treffen die beiden einzigen noch punktlosen Teams mit der DJK Adler Union Frintrop II und Aufsteiger Teutonia Überruhr direkt aufeinander. Die bislang noch schadlosen Teams bekommen es mit ernsthaften Bewährungsproben zu tun. TGD Essen-West muss auswärts zu Fortuna Bredeney, während Preußen Eiberg den unangenehmen Gegner NK Croatia Essen empfängt.
5. Spieltag
10.09.25 Bader SV 91 - SV Borbeck
14.09.25 SuS Haarzopf II - AL-ARZ Libanon
14.09.25 RuWa Dellwig - FC Karnap 07/27
14.09.25 DKSV Helene Essen - Essener SC Preußen
14.09.25 Türkiyemspor Essen - FC Saloniki Essen
14.09.25 Sportfreunde Altenessen - SG Essen-Schönebeck II
14.09.25 FC Stoppenberg - DJK SG Altenessen
14.09.25 SpVg Schonnebeck II - TuSEM Essen 1926 II
4. Spieltag
07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II
07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen
07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen
07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II
07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen
07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West
07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe
07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: