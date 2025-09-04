Türkiyemspor will den Tabellenführer stürzen, Kellerduell bei Überruhr

Für den Begriff des Topspiels ist es sicher noch ein paar Wochen zu früh, dennoch treffen mit dem SV Borbeck – seines Zeichens verlustpunktfreier Tabellenführer der Gruppe 1 – und Türkiyemspor Essen zwei Teams aufeinander, die einen mindestens ordentlichen Saisonstart hinter sich haben. Türkiyemspor dürfte nach dem fünften Rang aus der Vorsaison sicher ähnliche Tabellengefilde anpeilen, während Aufsteiger Borbeck sogar noch etwas vorsichtigere Saisonziele hegen dürfte. Ebenfalls schadlos ist bislang Al-ARZ Essen durch die Saison marschiert und bekommt es mit dem FC Stoppenberg zu tun. Schlusslicht Bader SV, ebenso wie der Essener SC Preußen und die SF Altenessen hoffen auf den ersten Punktgewinn.

In Gruppe 2 treffen die beiden einzigen noch punktlosen Teams mit der DJK Adler Union Frintrop II und Aufsteiger Teutonia Überruhr direkt aufeinander. Die bislang noch schadlosen Teams bekommen es mit ernsthaften Bewährungsproben zu tun. TGD Essen-West muss auswärts zu Fortuna Bredeney, während Preußen Eiberg den unangenehmen Gegner NK Croatia Essen empfängt.