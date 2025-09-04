 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Türkiyempsor hat immer noch die beste Tordifferenz der Gruppe 1.
Türkiyempsor hat immer noch die beste Tordifferenz der Gruppe 1. – Foto: UR-Pictures

Türkiyemspor will den Tabellenführer stürzen, Kellerduell bei Überruhr

Kreisliga A Essen: Der SV Borbeck thront durchaus überraschend als Aufsteiger über der Konkurrenz der Gruppe 1, am 4. Spieltag geht es gegen Türkiyemspor Essen, das ebenfalls gut aus den Startblöcken gekommen ist. In Gruppe 2 treffen die beiden Tabellenletzten aufeinander.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Für den Begriff des Topspiels ist es sicher noch ein paar Wochen zu früh, dennoch treffen mit dem SV Borbeck – seines Zeichens verlustpunktfreier Tabellenführer der Gruppe 1 – und Türkiyemspor Essen zwei Teams aufeinander, die einen mindestens ordentlichen Saisonstart hinter sich haben. Türkiyemspor dürfte nach dem fünften Rang aus der Vorsaison sicher ähnliche Tabellengefilde anpeilen, während Aufsteiger Borbeck sogar noch etwas vorsichtigere Saisonziele hegen dürfte. Ebenfalls schadlos ist bislang Al-ARZ Essen durch die Saison marschiert und bekommt es mit dem FC Stoppenberg zu tun. Schlusslicht Bader SV, ebenso wie der Essener SC Preußen und die SF Altenessen hoffen auf den ersten Punktgewinn.

In Gruppe 2 treffen die beiden einzigen noch punktlosen Teams mit der DJK Adler Union Frintrop II und Aufsteiger Teutonia Überruhr direkt aufeinander. Die bislang noch schadlosen Teams bekommen es mit ernsthaften Bewährungsproben zu tun. TGD Essen-West muss auswärts zu Fortuna Bredeney, während Preußen Eiberg den unangenehmen Gegner NK Croatia Essen empfängt.

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, Essen!

________________

So läuft der 4. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
13:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
11:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
11:00

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
12:30

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
13:00

So., 07.09.2025, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
12:15

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
15:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
15:00

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter


5. Spieltag
10.09.25 Bader SV 91 - SV Borbeck
14.09.25 SuS Haarzopf II - AL-ARZ Libanon
14.09.25 RuWa Dellwig - FC Karnap 07/27
14.09.25 DKSV Helene Essen - Essener SC Preußen
14.09.25 Türkiyemspor Essen - FC Saloniki Essen
14.09.25 Sportfreunde Altenessen - SG Essen-Schönebeck II
14.09.25 FC Stoppenberg - DJK SG Altenessen
14.09.25 SpVg Schonnebeck II - TuSEM Essen 1926 II

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
15:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
11:00

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
12:30

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
14:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
11:00

So., 07.09.2025, 12:15 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
12:15

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
13:30

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
13:30

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

4. Spieltag
07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II
07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen
07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen
07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II
07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen
07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West
07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe
07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld

____

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 04.9.2025, 17:00 Uhr
Markus BeckerAutor