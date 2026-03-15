Türkiyemspor und Sportfreunde Altenessen mit Big-Points

Nachdem Türkiyemspor Essen die Tabellenspitze am 18. Spieltag eroberte, siegte der Liga-Primus auch im Topspiel gegen den SV Borbeck mit 3:2. Dabei gingen die Gäste durch Deniz Hotoglu (48.) und Mahmoud Ibrahim (50.) mit 2:0 in Führung. Doch ein Doppelpack von Emre Ayan (60., 62.) und ein Treffer von Cemal Saat (82.) drehten die Partie. Türkiyemspor setzte sich somit von Borbeck ab und verteidigte gleichzeitig die Spitze.

Die SG Essen-Schönebeck schlägt RuWa Dellwig knapp mit 2:1. Auf Seiten der Gäste, die sich durch den Sieg von Dellwig absetzten, trafen Fadi Ismail (17.) und Daniel Wibbe (82.). Mehul Malhatra traf derweil zum zwischenzeitlichen 1:1 (35.). Die Hausherren blieben derweil auf Rang acht,.

Die Sportfreunde Altenessen setzten sich von den direkten Abstiegsplätzen ab. Im Kellerduell gegen TuSEM Essen sorgte Simon Gabriel in der 45. Minute für das 1:0 der Hausherren. Luca Alexander Klimmeck fand in der 70. Minute eine Antwort zum 1:1, doch das letzte Wort hatte Muharrem Mekoli mit dem 2:1-Siegtreffer (90.), Die Gäste verbliebend derweil auf dem 17. Rang.

Auch DKSV Helene Essen sammelte drei wichtige Punkte im Keller. Dabei ging die SpVg Schonnebeck II durch Philipp Mayer in Hälfte zwei in Führung. Doch ein Doppelschlag von Welat Er (56.) und Hasan Akcakaya (78.) drehte das Spiel. Die Heimmannschaft verkürzte den Abstand auf das rettende Ufer auf einen Zähler. Schonnebeck bleibt im Tabellenmittelfeld.

Der Essener SC Preußen kassiert nach einer 1:0-Führung, erzielt von William Chinedou Tahir Sener (18.), eine deutliche 1:4-Pleite gegen die DJK SG Altenessen. Auf Seiten der Gäste waren dabei Arian Kadrijaj (21.), Samuel Karaqi (33.), Wissem Quafi (45.), sowie Eldor Gashi (83.) erfolgreich. Die DJK bleibt oben dran, während der SC weiterhin um den Klassenerhalt bangen muss.

Das torreichste Spiel fand zwischen dem FC Stoppenberg und Al-ARZ Essen statt. Beim 6:3-Erfolg der Gäste war Evangelos Mitsiotis einmal erfolgreich (56.), während Issa Allouche (82., 87.) mit einem Doppelpack auffiel und Khaled El-Zein sogar mit einem Hattrick glänzte (8., 40., 68.). Auch der Doppelpack von Jan Hillemann (9., 15.) und das Tor von Ben Lange änderten nichts am Dreier des Favoriten, der weiterhin am Liga-Primus dran bleibt. Stoppenberg verbleibt derweil auf Rang sechs.

Die Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage:

20. Spieltag

So., 22.03.26 11:00 Uhr FC Karnap - RuWa Dellwig

So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Saloniki - Türkiyemspor

So., 22.03.26 13:00 Uhr Schönebeck II - SF Altenes.

So., 22.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DKSV Helene

So., 22.03.26 15:00 Uhr AL-ARZ Essen - Haarzopf II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TuSEM Essen II - Schonnebeck II

So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK SG Alten - FC Stoppenb.

21. Spieltag

So., 29.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - SV Borbeck

So., 29.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - DJK SG Alten

So., 29.03.26 12:15 Uhr Schonnebeck II - Schönebeck II

So., 29.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - FC Karnap

So., 29.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - TuSEM Essen II

So., 29.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - ESC Preußen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - AL-ARZ Essen