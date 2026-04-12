Türkiyemspor und AL-ARZ zeigen sich verwundbar, fallen aber nicht

Am Sonntagmorgen mühte sich AL-ARZ Libanon zu einem 5:4-Sieg gegen RuWa Dellwig. Auch der SC Türkiyemspor Essen hatte es gegen den ESC Preußen nicht leicht, drehte einen Rückstand in einen 4:1-Erfolg.
In Gruppe 2 fuhr Alemannia Essen einen souveränen 6:0-Erfolg gegen die den TuS Essen-West ein. Mehr Probleme hatte Tabellenführer Preußen Eiberg mit dem 3:1 gegen die DJK BW Mintard.
Die beiden Teams kamen der Rollenverteilung zunächst klar nach. Dellwig zeigte hohen Respekt vor dem Tabellenzweiten und zog sich weit in die eigene Hälfte zurück. Völlig unverhofft und auch kurios gingen die Hausherren aber selbst in Führung. Kapitän Christoph Jügel drehte einen Eckball ins Zentrum, dort waren sich die Protagonisten nicht einig, wer zum Ball gehen soll, weshalb dieser unberührt ins Tor hüpfte (5.). Die Gäste waren nun zusätzlich angestachelt und ließen die Kugel fast wie bei einem Handballspiel geduldig um den Strafraum zirkulieren. Der Ausgleich war entsprechend nur eine Frage der Zeit. Joel Lambordi besorgte diesen zunächst sehenswert per Volley in den Winkel (14.) und drehte das Spiel daraufhin auch mit einem trockenen Flachschuss (23.). Mit einem abgefälschten Freistoß von Khaled El-Zein verdoppelten die Gäste ihren Vorsprung (33.), zu diesem Zeitpunkt kam RuWa nahezu gar nicht in die gegnerische Hälfte. Doch auch AL-ARZ hatte Probleme, sich klare Torchancen zu erspielen. Dennoch schien der Auswärtserfolg mit der Pausenführung nahezu ungefährdet.
Im zweiten Durchgang kam Dellwig plötzlich wieder auf, AL-ARZ wirkte phasenweise unkonzentriert bis lethargisch: "Wir haben es schleifen lassen", bestätigt auch AL-ARZ-Trainer Ibrahim Ramadan. Man geht mit 3:1 in die Kabinen und dann denken die meisten, das Spiel ist schon gewonnen."
Mit zunehmender Spieldauer entwickelte Dellwig nämlich auch wieder Spielfreude. Nach schöner Kombination über Ismail Cördük und Jügel vollendete Emirhan Güldogan wuchtig zum Anschlusstreffer (56.). Statt der anfänglichen Dominanz des Favoriten herrschte nun ein offener Schlagabtausch. Denn nachdem El-Zein per Strafstoß seinen 23. Saisontreffer markierte und den alten Vorsprung wiederherstellte (62.), fand Güldogan direkt darauf die Antwort für die Hausherren (65.). Plötzlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, in der RuWa sogar auf den Ausgleich drückte. "Das ist so eine Sache, die kann ich mir so momentan selber nicht so erklären. Wir stellen eigentlich die beste Defensive, doch sind dann immer wieder etwas unachtsam hinten, weil wir auch meistens führen", schildert Ramadan.
In der Tat war nach dem 5:3-Führungstreffer von Ahrif Wendt (77.) die Messer immer noch nicht gelesen. Ismail Cördük verkürzte zum dritten Mal für RuWa (86.). So wurde es für die Gäste noch einmal eine richtige Zitterpartie. Dellwig schmiss natürlich noch einmal alles nach vorne, neben einigen Eckstößen sprang dabei jedoch keine zwingende Möglichkeit heraus.
So standen schlussendlich doch wichtige Punkte auf dem Konto, womit AL-ARZ den Druck nach oben beibehält. Die Marschroute für die kommenden Wochen ist für Ramadan klar: "Wir wollen alle Punkte holen, damit wir am Ende des Tages schauen können, ob es noch eine Chance um die Meisterschaft gibt. Aber das wird kein Spaziergang.
RuWa Dellwig – AL-ARZ Libanon 4:5
RuWa Dellwig: Ahmad Abazeed, Christian Janßen, Leon Bolmatis (56. Christian Szopa), Yasin Kinik, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel, Mehul Malhatra (74. Stanley Tetteh), Emirhan Güldogan (67. Alpha Oumar Bah), Timo Lindemann, Julian Mali (30. Ismail Cördük) - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani, Clouis Fon, Khaled El-Zein, Lars Anhalt, Kim Dedek, Evangelos Mitsiotis (46. Ahrif Wendt), Antonio Lombardi, Joel Lombardi (63. Mohamed El-Zein), Issa Allouche - Trainer: Ibrahim Ramadan
Schiedsrichter: keine Angabe
Tore: 1:0 Christoph Jügel (5.), 1:1 Joel Lombardi (14.), 1:2 Joel Lombardi (23.), 1:3 Khaled El-Zein (33.), 2:3 Emirhan Güldogan (56.), 2:4 Khaled El-Zein (62. Foulelfmeter), 3:4 Emirhan Güldogan (65.), 3:5 Ahrif Wendt (77.), 4:5 Ismail Cördük (86.)
Gelb-Rot: Julian Mali (31./RuWa Dellwig/)
In Sachen Souveränität muss Türkiyemspor in den kommenden Wochen wohl noch etwas zulegen. Nach dem Rückstand durch William Sener (55.) geriet der Tabellenführer ordentlich in Zugzwang. Jeweils ein Doppelpack von Emre Ayan (67., 87.) und Komlan Agbégniadan (76., 89.) brachten den Sieg schlussendlich noch noch in trockene Tücher.
Türkiyemspor Essen – Essener SC Preußen 4:1
Türkiyemspor Essen: Orkun Oktay, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Vitalij Nazarov, Özkan Akcapinar, Ivan Wetshemungu, Hussein Zeaiter, Calvin Möser, Berkan Kiris, Emre Ayan (88. Cemal Saat), Özgür Akcapinar - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
Essener SC Preußen: Marvin-Joel Schossau, Yaroslav Verych, Henning Stock (80. Danial Rajabpour), Recep Erdogmus (70. Robert Golley), Tayfun Zmudzinski (75. Ramadan Simmo), Bryan Osei, Eren Akdogan (80. Sror Ali), Michael-Detlef Andres, Efdal Gelin, Jefferson Nguelwwu Nono, Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Willliam Chinedou Tahir Sener (55.), 1:1 Emre Ayan (67.), 2:1 Komlan Agbégniadan (76.), 3:1 Emre Ayan (87.), 4:1 Komlan Agbégniadan (89.)
In Borbeck darf man sich weiterhin noch große Hoffnungen machen. Der 4:0-Erfolg gegen ein Top-Team wie die SpVg Schonnebeck II ist zudem ein echtes Ausrufezeichen für die kommenden Wochen. Deniz Hotoglu (42., 83.) traf ebenso doppelt wie Kai Hoffmann (53., 73.).
SpVg Schonnebeck II – SV Borbeck 0:4
SpVg Schonnebeck II: Robin Zawinell, Florian Schilling (72. Pascal Trucksess), Marcel Große-Beck (67. Siegfried Nsyme Nzali), Alexander Hielscher, Philipp Mayer, Bekir Kozak, Arkadiusz Brenk (36. Okay Oruc), Max Winkel, Ayman El Hany, Justin-Marcus Michels, Leonal Nkansah (67. Leotrim Kryeziu) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
SV Borbeck: Marcel Backhaus, Niklas Bremer, Kevin Sokhan Sanj, Randy Szymiczek (71. Ilias Adrissi), Jasper Luemba, Lukas Fabijan (77. Marcel Weichert), Raschid Marcel „Elle“ El-Damen, Dustin Hoffmann, Deniz Hotoglu, Kai Hoffmann (83. Dominik Lindemann), Marvin Eisenmenger (67. Yusef Hafez) - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Deniz Hotoglu (42.), 0:2 Kai Hoffmann (53.), 0:3 Kai Hoffmann (73.), 0:4 Deniz Hotoglu (83.)
Das Duell der Tabellennachbarn entscheidet Haarzopf dank der Treffer von Thomas Denker (30.) und Simon Streich (77.) für sich. Effektiv wird nach oben wie unten aber nicht mehr viel gehen. An die Vizemeisterschaft aus dem Vorjahr wird Haarzopf bei weitem nicht herankommen.
SuS Haarzopf II – FC Stoppenberg 2:0
SuS Haarzopf II: Robin Oberscheidt, Nils Zander (81. Tim Leding), Marvin Schütte, David Strahler, Simon Streich, Jan Baumann (80. Florian Köhler), Ron Zander, Sebastian Hoffmann, Felix Scheider (88. Stephan Keimer), Marc Enger (20. Daniel Valaev), Thomas Denker (58. Leon Rehmann) - Trainer: Kevin Lehnhoff
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Romeo Teka, Oliver Abs, Mulla Seyit Dogan, Simon Tigges, Lukas Baier, Nico Gorzelany (86. Robin Fengler), Jan Hillemann, Devid-Alexander Röwekamp (58. Piet Keriem Salman), Lasse Kanders, Dominik Jost (80. Karol Szmelter) - Trainer: Marco Schulze
Schiedsrichter: Marc-Oliver Janssen - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Thomas Denker (30.), 2:0 Simon Streich (77.)
Sportfreunde Altenessen – FC Saloniki Essen 3:3
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski, Ali Koaik, Fadi Saado, Tom Reinke, Alie Mansaray, Issa Fakhro (46. Levent Nalbant), Carlos Ngounou Happy (87. Peter Akpe), Obada Sarmini (64. Simon Gabriel), Muharrem Mekoli (78. Olsencan Erdogan) - Trainer: Erkan Sahin
FC Saloniki Essen: Thomas Richter, Christos Tsikrikas, Anthony Karagiannidis, Emmanuel Darko, Evangelos Akrivos, Atif Bhatti, Athanasios Mitrentsis, Jude Chinonso Obiezu, Dhia Eddine Agrebaoui (68. Tim Stränger), Charles Nnami, Nicolaus Mintzas (56. Robert Onochie Ukuta) - Trainer: Niko Andreadakis
Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Carlos Ngounou Happy (11.), 2:0 Robert Thauern (25.), 2:1 Dhia Eddine Agrebaoui (37.), 2:2 Anthony Karagiannidis (62.), 3:2 Carlos Ngounou Happy (77.), 3:3 Tim Stränger (90.)
TuSEM Essen 1926 II – FC Karnap 07/27 1:3
TuSEM Essen 1926 II: Helmut Körfer, David Nicolas Capellaro, Rico Zölzer, Maximilian Porwollik, Joris Graf (51. Luca Alexander Klimmeck), Bastian Helms, Jakob Groß, Emre Yildiz (62. Noah Leon Ciarrettino), Kjell Kaufmann (51. Jonas Strothe), Giacomo Caterisano, Vincent Louis Eickholt - Trainer: Thomas Graf
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Giuliano Pettinato, Dogan Kandur (75. Alp Ezici), Tarik Eren, Eric Schweers, Thomas Michels, Michel-Pascal Fischer (84. Eren Gürses), Edwin Kraft (46. Emir-Berk Gürses), Bela de Groat (46. Fatih Kandur), Jasper de Groat, Nico Labenz (67. Kevin Krystek) - Trainer: Björn Neumann - Co-Trainer: Markus Erlebach - Co-Trainer: Timo Bruhnke
Schiedsrichter: Nils Gonzales Y Hanke - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Giuliano Pettinato (25. Eigentor), 1:1 Nico Labenz (33.), 1:2 Nico Labenz (44.), 1:3 Eric Schweers (65.)
Rot: Bastian Helms (61./TuSEM Essen 1926 II/)
DKSV Helene Essen – SG Essen-Schönebeck II 2:0
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mahmut Gülnaz, Serhat Ursavas (58. Mohamed Essbai), Mazlum Kilicalp, Malek El Chaabi, Hasan Akcakaya, Sipan Akkus (54. Welat Er), Halil Kilicalp (67. Azad Kilicalp) - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui, Aaron Zilian (68. Marlon Schmidt), Younes Boumoungar, Leonard Okeh, Fynn Alexander Schröder, Moritz Justen (73. Erik Ludwig), Jacob Max Bojarzin, Fadi Ismail (73. Fortune Onyemere), Nikita Senk, Daniel Wibbe (75. Jonas Jahnke), Philipp Schürmann - Trainer: Silvain Wirkus
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Hasan Akcakaya (35.), 2:0 Hasan Akcakaya (63.)
24. Spieltag
19.04.26 SuS Haarzopf II - DKSV Helene Essen
19.04.26 FC Karnap 07/27 - SG Essen-Schönebeck II
19.04.26 SV Borbeck - TuSEM Essen 1926 II
19.04.26 FC Saloniki Essen - SpVg Schonnebeck II
19.04.26 FC Stoppenberg - Türkiyemspor Essen
19.04.26 AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Altenessen
19.04.26 DJK SG Altenessen - RuWa Dellwig
NK Croatia Essen – FSV Kettwig 0:1
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Vladimir Ulrich, Yannick Schotters, Justin Kotermann (46. Luka Ljubić), Fehim Jusic, David Kolar, Ivan Marić, Mark Pivčević, Ivan Ilias Cipetic (71. Ivan Šarić), Antonio Ikić, Wiktor Owczarczak - Trainer: Wolfgang Gräfen
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Leonard Görtz, Nils Bornträger (65. Marcel Dümpel), Marvin Töpfer (43. Alexandros Mpalntoumis), Robin Littmann, Evangelos Petridis, Barsam Attar Anbary, Ivan Paurevic, Pajaziti Kenedi (90. Fouad Ayadi), Johan David Kolacek, Leon Frömbger (92. Alexandros Mpalntoumis) - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Marvin Töpfer (4.)
ESC Rellinghausen II – Teutonia Überruhr 5:3
ESC Rellinghausen II: Louis Lennard Schmidt, Mika Matthias Muth (75. Dominik Friedrichs), Marc-Luca Rathje, Nico Beckmann, Marvin Otto (67. Dominik Meithner), Hauke Lindemann, Maurice Öllrich (75. Yusif Isho), Marcel Wagner, Tom Holz, Elia Cebrian Schwarz, Simon Neuse (62. Thomas Tamulevicius) - spielender Co-Trainer: Marvin Otto - Trainer: Jerome Buchalik - Co-Trainer: Mark Rathje
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus, Tim Pongratz (46. Liam Lennart Schlegel), Julian Jansen (70. Pascal Nockmann), Jendrik Biebl, Roland Aßfelder, Matthias Rosenkranz (75. Fabian Granieczny), Moritz Schönert, Tim Naujoks (46. Julian Waschek), Alexander Svensek, Sebastian Honings - Trainer: Bennett Dahlke
Schiedsrichter: Leon Fahrenberg - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Alexander Svensek (12.), 1:1 Nico Beckmann (17.), 2:1 Marcel Wagner (19.), 3:1 Mika Matthias Muth (36.), 4:1 Marcel Wagner (44.), 4:2 Sebastian Honings (70.), 4:3 Moritz Schönert (82. Foulelfmeter), 5:3 Dominik Meithner (90.)
Gelb-Rot: Sebastian Honings (90./Teutonia Überruhr/)
Preußen Eiberg – DJK Blau-Weiß Mintard II 3:1
Preußen Eiberg: Alex Nsimba Rafael, Kevin Müller, Dennis Abrosimov, Andre Schönhardt (65. Eduard Freis), Jona-Philipp Henseler, Patrick Dutschke, Kevin-Alexander Scheike (80. Marvin Sinowzik), Anas Mouhtadi (88. Marco Metzler), Bartosz Dykiel, Szymon Dykiel (65. Augusto Ganassin) - Trainer: Thomas Cichon
DJK Blau-Weiß Mintard II: Lukas Malte Elsner, Jan Wittenberg, Daniel Czaika, Lukas-Maximilian Pein, Florian Juchniewski, Bennet Triebel (75. Alexis Soukas), Daniel Kneifel, Matti Reino Wagener, Tim Alexander Triebel (55. Maximilian Ossmann), Max Gericke (75. Cassian Marc Vogel), Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 33
Tore: 1:0 Kevin Müller (63.), 1:1 Alexis Soukas (76.), 2:1 Patrick Dutschke (80.), 3:1 Anas Mouhtadi (86.)
Alemannia Essen – TuS Essen-West 81 6:0
Alemannia Essen: Samer Kouki, Mehmet Öztürk (69. Oluwatosin Elijah Owolabi), Enes Rusan Carkci, Maximilian Danquah, Genart Ferizi, Kwabena Fobiri (75. Inoc Nkrumah), Faruk Kuduzovic (60. Shawn Simon), Osman Durmus (69. Svyatoslav Kudrin), Marcel Wischnat (75. Oumar Touray Toure), Denis Katsani, Dominik Milaszewski - Trainer: Serhat Hakan - Co-Trainer: Recep Aker
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Jonas Wilhelm Kniel, Younes Mal, Dominik Meier, Lars Brose, Issa Harb (67. Nikhil Sachdeva), Seokkyoung Yoo, Marcel Supernok, Bernard Kaule, Muhammed Erdogmus, Leon Martin Hagen - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Tobias Stemmer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Denis Katsani (33.), 2:0 Dominik Milaszewski (39.), 3:0 Kwabena Fobiri (57.), 4:0 Dominik Milaszewski (72.), 5:0 Shawn Simon (77.), 6:0 Shawn Simon (78.)
SuS Niederbonsfeld – TGD Essen-West 6:2
SuS Niederbonsfeld: Luis Paul Biederbeck, Marius Koberg, Yannik Weierstahl, Finn Colin Hillemacher (74. Ozan Aydin), Younes Bencheikh, Philipp Lindemann, Benyamin Ziani (77. Felix Hoffmann), Ceyhun Yildiz, Kevin Stinnen, Dennis Mittmann, Timo Kemper (61. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios) - Trainer: Marc Bläsing
TGD Essen-West: Marco Della Penna, Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Joshua Darren Enudi, Mert Akyüz, Jalil Shikhzadayev (55. Editor Pajazitaj), Mert Aslaner (74. Hussein Tabel), Ray Ceka, Luigi Brescia (80. Rafi Haya), Agon Canolli (55. Keanu Klösener), Omar Filali (70. Sakvan Sulaiman) - Trainer: Dietmar Krause
Schiedsrichter: Darvin Küsener - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Kevin Stinnen (2.), 2:0 Kevin Stinnen (16.), 3:0 Timo Kemper (25.), 4:0 Dennis Mittmann (40.), 5:0 Ceyhun Yildiz (73.), 5:1 Serhat Durmus (75.), 5:2 Burak Pakdemirli (86. Foulelfmeter), 6:2 Kevin Stinnen (89.)
DJK Adler Union Frintrop II – TuS Holsterhausen 7:1
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Simon Wanning, Marco Schoofs, Jason Nau (83. Leonard Kewitz), Linus Schwarze, Lukas Rotthäuser (59. Elias Brechmann), Björn Schraven (75. Lukas Wahl), Max Koltermann, Silas Yanik Niebaum (81. Jakov Velichkovski), Tim Petrat - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Till Gruhs, Jonas Weiner (76. Jonas Smeets), Mark Hupka, Marcel Kless (34. Kilian Wolfgang Heinze), Torben Burchhardt, Pablo Theis Navarro, Florian Röttger (56. Lukas Gruhs), Youssef Asghar (56. Geoffrey Reich), Liam Elias Raueiser, Christopher Kräling (46. Fahd Ayiad Soliman Al Barouni) - Trainer: Geoffrey Reich
Schiedsrichter: Bastian Walorz - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Petrat (23.), 2:0 Silas Yanik Niebaum (46.), 3:0 Silas Yanik Niebaum (51.), 4:0 Lukas Rotthäuser (54.), 4:1 Jonas Weiner (67.), 5:1 Tim Petrat (75.), 6:1 Tim Petrat (79.), 7:1 Leonard Kewitz (87.)
Bader SV 91 II – SC Frintrop 05/21 2:4
Bader SV 91 II: Ali Demnati, Nassim El Bezzairi, Nassim Ouahaalou (23. Saad Sadiki), Aiman Salmi, Nassim Kamboua, Ilias El Ouriachi, Saadedine El Said, Younes El Aboussi, Ali Dehaini (40. Achraf Hidki)
SC Frintrop 05/21: Leon Laskowski, Amin Jaber, Dominique Wassi, Kevin Steuke, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal, Arton Xhemajli, Shamon Hakimi, Mohamed Allouche, Esad Morina (91. Lars Scherer) - Trainer: Kevin Voß
Schiedsrichter: Thorsten Wittke - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Esad Morina (58.), 0:2 Mohamed Allouche (64.), 1:2 Younes El Aboussi (75.), 1:3 Esad Morina (86.), 2:4 Nassim Kamboua (90.), 1:4 Shamon Hakimi (90.)
SV Leithe – Fortuna Bredeney 0:1
SV Leithe: Nico Bertling, Samer Halaoui, Tim Broschwig, Mustafa Yildirim, Luca Ballmann, Stanislav Danilov (62. Dennis Karczewski), Sofian El Massoudi, Adam Ogrodowczyk, Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan
Fortuna Bredeney: Ben Lasse Arnold, Tobias Koenen, Jan-Philipp Kiel, Elias Gruhn, Mirco Selle, Tilo Golz (83. Nico Zemmek), Issa Hassouni (72. Justin Schneemann), Gerrit Höhl (61. Jona Benjamin Döllner), Keanu Volpe (81. Maurice Möller), Jannis Wrede, Joel Ruhrus (70. Alexander Katemann) - Trainer: Raphael Becker
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Alexander Katemann (88.)
24. Spieltag
26.03.26 Teutonia Überruhr - Preußen Eiberg 2:4
15.04.26 SC Frintrop 05/21 - SV Leithe
19.04.26 TuS Holsterhausen - Bader SV 91 II
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - TuS Essen-West 81
19.04.26 TGD Essen-West - DJK Adler Union Frintrop II
19.04.26 Fortuna Bredeney - NK Croatia Essen
19.04.26 SuS Niederbonsfeld - Alemannia Essen
19.04.26 FSV Kettwig - ESC Rellinghausen II
