Türkiyemspor trotzt Verletzungspech und bleibt oben dran

Im Gespräch mit der sportlichen Leitung von Türkiyemspor Bochum blickt der Verein auf eine starke erste Halbserie zurück. S. Karabalta beantwortet unsere Fragen zur Hinrunde, Entwicklung und zu den Zielen für die Rückrunde.

Wir sind als Verein mit dem Stand und der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Man kann sagen, dass wir eine gute Hinrunde gespielt haben. Insbesondere zum Ende hin haben wir es sehr gut gemacht.

Wie fällt Ihr sportliches Fazit zur Hinrunde aus – seid ihr aktuell im Soll?

Die Mentalität und der Zusammenhalt der Mannschaft. Dazu kommt natürlich auch die Qualität der Spieler.

Was macht eure Mannschaft derzeit am stärksten – Spielstil, Mentalität oder andere Faktoren?

In welchen Bereichen seht ihr noch die größten Entwicklungsmöglichkeiten?

In der Chancenverwertung haben wir die größten Entwicklungsmöglichkeiten.

Gab es ein Spiel, das eure Saison bisher perfekt beschreibt – positiv oder negativ?

Das Spiel gegen Mengede beschreibt unsere Hinrunde sehr gut. Wir hatten viele Ungewissheiten vor dem Spiel durch Ausfälle, Verletzungen, ein Spieler aus der 2. Mannschaft musste doppelt spielen etc.

Der Siegtreffer wurde dann nach 3-maliger Führung in letzter Sekunde durch den spielenden Co-Trainer erzielt.

Trotz der Umstände durch viele Verletzte haben wir es als Verein und Mannschaft geschafft, eine erfolgreiche Hinrunde zu spielen.

Wie zufrieden seid ihr mit eurer Chancenverwertung und dem Defensivverhalten?

Die Defensive der gesamten Mannschaft funktioniert gut. Wir lassen sehr wenig zu.

An der Chancenverwertung arbeiten wir noch.

Welche taktischen Ansätze haben sich für euch bislang am meisten bewährt?

Eine taktisch gut organisierte und kompakt agierende Mannschaft.

Wie ist die Trainingsbeteiligung und Einstellung der Mannschaft einzuschätzen?

Wir haben eine zufriedenstellende Trainingsbeteiligung, die auch die Einstellung und den starken Willen der Mannschaft widerspiegelt. Dies zeigt sich auch an den Spieltagen.

Wie schätzt ihr die Konkurrenz in der Staffel ein – besonders im engen Tabellenfeld?

Eine starke Staffel, in der jeder jeden schlagen kann. Man muss wirklich jeden Gegner sehr ernst nehmen.

Welche Ziele habt ihr intern für die Rückrunde – sportlich und tabellarisch?

Unser Ziel für die Rückrunde ist es, unseren Platz zu festigen und sportlich, spielerisch und als Verein voranzukommen.

Was zeichnet Türkiyemspor als Mannschaft und Verein besonders aus?

Respekt untereinander und gegenüber allen auf und neben dem Platz. Klare Strukturen und eine gute Organisation.