Türkiyemspor sieht sich für das Abenteuer Bezirksliga gut gerüstet

Kann Türkiyemspor die Erfolge aus der Kreisliga übertragen? – Foto: Markus Becker

Der Aufstieg war alles andere als gewöhnlich. Nachdem die Partie gegen die Sportfreunde Altenessen nach einem Flaschenwurf auf Hasan Fidan abgebrochen worden war , erhielt Türkiyemspor die Punkte schließlich zugesprochen und machte damit nach zwei Jahren in der Kreisliga A die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt. Für die Verantwortlichen bedeutete das allerdings auch Zeitdruck.

Die Vorbereitung fällt entsprechend intensiv aus. Sieben Testspiele absolvierte Türkiyemspor bislang. Drei Siege gegen Türkgücü Velbert (5:2), Rhenania Bottrop (2:0) und den Mülheimer FC 97 (2:1) standen einem torlosen Remis gegen Fatihspor Essen sowie Niederlagen gegen den VfB Frohnhausen (1:2) und den SC 1920 Oberhausen (0:6) gegenüber. Zuletzt trennte sich der Aufsteiger 2:2 vom Türkischen SV Bruckhausen.

"Wir mussten schnell den Schalter umlegen, weil wir nur knapp einen Monat Zeit hatten, für die Bezirksliga zu planen. Die Meisterschaft hat sich erst am letzten Spieltag entschieden“, erklärt Fidan.

"Unsere Vorbereitung läuft gut. Wir machen sehr viele Testspiele, damit wir wissen, wo unsere Defizite liegen. Gleichzeitig sehen wir auch, wo unsere Stärken sind. Wichtig ist natürlich, dass alle Spieler fit und verletzungsfrei bleiben“, sagt Fidan.

So., 26.07.2026, 15:05 Uhr Türkiyemspor Essen Türkiyemspor Fatihspor Mülheim Fatihspor MH 15:05 live PUSH

Auf dem Transfermarkt musste Türkiyemspor besonders auf den Abgang seines Leistungsträgers Berkan Kiris reagieren, der nach 15 Toren und 23 Vorlagen zu NK Croatia Essen wechselte. Dafür kamen unter anderem mit Adnan Laroshi (BV Osterfeld), Baki Caki (Fatihspor Essen), Faris El Maaroufi (FC Kray), und Sinan Yilmaz (VfB Frohnhausen) Akteure, die bereits Bezirks- oder sogar Landesliga-Erfahrung mitbringen.

Fidan: "Die neuen Spieler passen sehr gut zur Mannschaft und haben sich in kürzester Zeit an das Umfeld gewöhnt. Wir haben gezielt die Positionen verstärkt, auf denen wir Bedarf hatten. Jetzt sind wir überall doppelt gut besetzt. Das macht die Entscheidungen für uns Trainer zwar schwieriger, sorgt aber für einen gesunden Konkurrenzkampf.“

Klassenerhalt hat Priorität

Diesen wird es allerdings auch brauchen, um auch auf dem höhren Niveau zu bestehen. "Als Team müssen wir uns gegenüber der letzten Saison steigern, weil in der Bezirksliga viel mehr Tempo herrscht. Fehler werden dort deutlich schneller bestraft. Wir sind aber auf einem guten Weg, aus einer stabilen Defensive heraus guten Fußball nach vorne zu spielen.“

Deshalb bleibt die Zielsetzung zunächst bodenständig: "Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wenn am Ende mehr möglich ist, hätten wir natürlich nichts dagegen.“

Auch zur neuen Liga hat sich Fidan bereits ein Bild gemacht. "Man konnte sich den einen oder anderen Gegner schon anschauen. Ich denke, dass der SV Burgaltendorf, der Vogelheimer SV und die beiden Wülfrather Teams (1. FC Wülfrath, Rot-Weiß Wülfrath, Anm.d.Red.) oben mitmischen werden.“

Für Türkiyemspor geht es zunächst aber vor allem darum, sich nach der turbulenten Aufstiegsgeschichte dauerhaft in der Bezirksliga zu etablieren. Dafür scheinen die personellen Voraussetzungen in jedem Fall gegeben.