Türkiyemspor sichert sich zweifache Regionalliga-Erfahrung Türkiyemspor Mönchengladbach feiert nach dem Abstieg in die Kreisliga A drei Transfer-Coups. Ein ehemaliger Oberliga-Spieler und zwei Akteure mit Regionalliga-Erfahrung werden sich den Gladbachern anschließen. von Tristan Benten · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Aaram Abdelkarim wechselt nach Gladbach – Foto: Markus Becker

Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga und einigen schweren Verlusten arbeitet Türkiyemspor Mönchengladbach intensiv am Kader für die kommende Spielzeit. In den vergangenen Tagen konnte der Verein bereits zehn Zugänge vorstellen - drei dieser Transfers fallen jedoch besonders auf.

Türkiyemspor reagiert auf Abgänge Die vergangene Spielzeit war hart für die Anhänger des Gladbacher Vereins. Mit nur 16 Punkten stieg Türkiyemspor aus der Bezirksliga ab. Während der laufenden Spielzeit verkündeten Ufuk Isik und Cafer Kapkara ihr Aus als Trainerduo. Nach der Saison verließen zudem einige Schlüsselspieler, wie beispielsweise Muhammed Kaplan den Verein. Nun kann der Absteiger allerdings wieder Erfolge feiern. Mit Bareq Omar (SC Hardt), Chemseddine Khelifa (Rheydter SV II), Mohamed Amin Mallouki Guerrid (Rhenania Hamborn), Caner Mikail Gündogan (SV Lürrip), Swen Ottaviano (SV 08 Rheydt), Shadrack Lipemba-Tshiala (SV Rot-Weiß Hocktein II) und Murat Ok (DJK VfL Giesenkirchen) konnte Türkiyemspor gleich sieben wichtige Transfers in den vergangenen Tagen feiern.

Über 300 Spiele in der Regionalliga Drei dieser sieben Zugänge stechen allerdings mit ihrer höherklassigen Erfahrung heraus. Zum einen kommt mit Metin Türkay ein ehemaliger Oberliga-Spieler vom Bezirksligisten SpVg Odenkirchen. Der 27-Jährige konnte bereits 33 Oberliga- und 129 Landesliga-Spiele absolvieren. Erfahrung aus der Regionalliga kommt derweil mit Aram Abdelkarim und Jannik Stevens (beide MSV Düsseldorf). Während der Erstgenannte auf insgesamt 122 Viertliga-Partien kommt, hat Stevens bereits 185 Regionalliga-Duelle bestritten. Hinzu kommen bei beiden Akteuren eine starke Anzahl von Oberliga-Begegnungen. Abdelkarim war zudem in der Baller League für Calcio Berlin aktiv. Das größte Highlight in der Karriere von Stevens waren derweil zwei Einsätze in der 2. Liga für den VfL Bochum - in einem davon durfte der mittlerweile 33-Jährige von Beginn an ran.