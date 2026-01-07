Heiko Reck (weißes Trikot) und die SG Scheer/Ennetach straucheln den eigenen Erwartungen hinterher und belegen nur Platz 9 in der Kreisliga B. – Foto: Rene Heinlein

Türkiyemspor Saulgau und Herbertingen im Aufstiegskampf Das Fazit zur Winterpause - Kreisliga B1 Oberschwaben (Teil 1)

Seit Anfang Dezember ruht der Fußball in der Kreisliga B. Auf Grund von nicht bespielbaren Plätzen ergibt sich derzeit ein ungleiches Bild in der Tabelle. Die Tabelle wird vom SV Herbertingen (33 Punkte) angeführt, dicht gefolgt vom SV Bingen/Hitzkofen (31) und von der SG Rulfingen/Weithart (28), die mit einem Spiel weniger noch mit dem Zweitplatzierten nach Punkten gleichziehen kann.

Im Verfolgerfeld befinden sich der SC Türkiyemspor Saulgau (26), FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen II (25) und FV Fulgenstadt (25). Mit zwei Spielen weniger als die genannten Teams rangieren die SG Ostrach/Hoßkirch und die SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz auf den weiteren Plätzen und können noch Punkte gut machen. Dahinter folgt die SG Scheer/Ennetach, die bisher auf einen enttäuschten Saisonverlauf zurückblickt und wie der SV Bingen/Hitzkofen im Laufe der Hinrunde einen Trainerwechsel vollzogen hat. Für den SC Türkiyemspor Saulgau kam die Winterpause zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn zum Jahresende hat sich das Team von Spielertrainer Alexander Klotz in den letzten sieben Spielen von Platz neun auf Platz drei verbessert. "Zu Beginn der Saison hatten wir mit der Urlaubszeit und einigen Ausfällen zu kämpfen, danach haben wir uns stabilisiert und deutlich verbessert", sagt Klotz. Was er meint: Mit sechs Siegen und einem Unentschieden bei einem Torverhältnis von 32:10 unterstrich das Team zum Jahresende seine Ambitionen. "Die Serie hat gezeigt, was in der Mannschaft steckt!" Klotz selbst spielt nun überwiegend als Innenverteidiger und dennoch zeigt er mit bereits neun Saisontoren seine Torgefahr. Mit Ibrahim Kiziltoprak kommt im Winter Verstärkung vom FV Bad Saulgau. "Wir wollen oben dranbleiben und die Weiterentwicklung der jungen Spieler vorantreiben", gibt Klotz die Richtung für die Rückrunde vor. Im erfolgreichen Schlussspurt fügte die Klotz-Elf dem Tabellenführer Herbertingen mit 5:2 die bisher einzige Saisonniederlage bei.

„Die Niederlage war verdient. Saulgau war uns an diesem Tag spielerisch und in der Effektivität überlegen“, sagt Stefan Linder der mit seinem jüngeren Bruder Patrick die Geschicke in Herbertingen leitet. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der ältere Bruder sehr zufrieden: "Die Tabellenführung nehmen wir gerne mit, über weite Strecken konnten wir unser Potential abrufen." Saisonübergreifend legte das Team mit 15 Siegen und zwei Unentschieden eine Serie von 17 ungeschlagenen Spielen hin und so gab es im Kalenderjahr 2025 insgesamt nur drei Niederlagen im Ligabetrieb. Ein Grund für diesen Erfolg sieht Stefan Linder in der Breite des Kaders: "Wir sind immer in der Lage Verletzungen und Ausfälle aufzufangen, weil die zweite Mannschaft sehr gut trainiert. Wir erleben dadurch keinen Leistungseinbruch, wenn wir Spieler zur ersten Mannschaft berufen." In der Offensive stechen vor allem drei Spieler raus: Mats-Peer Kremer (14 Tore), Christian Weiß (10) und Thomas Weinberger (9). Zusammen erzielten sie 33 der insgesamt 45 Tore in der Hinrunde. "Alle drei sind immer im Training und haben es sich durch starke Leistungen erarbeitet und verdient!" Da die Liga für Linder extrem stark ist, zeigt er sich mit der Zielsetzung vorsichtig: "Wir wollen gut aus der Winterpause kommen und dann schauen, was am Saisonende dabei raus kommt!"